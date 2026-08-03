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Konečně dorazil! Brankář Vozinha už je Chile, vítaly ho davy fanoušků

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  17:44
Kapverdský gólman Vozinha zdraví fanoušky chilského klubu Colo-Colo v příletové...

Kapverdský gólman Vozinha zdraví fanoušky chilského klubu Colo-Colo v příletové hale | foto: Anadolu Agency

Kapverdský brankář Vozinha přiletá do Chile, aby podepsal smlouvu s klubem...
Kapverdský gólman Vozinha si podává ruku s Lionelem Messim.
Uruguayský Maximiliano Araújo doklepává míč za bezmocného kapverdského gólmana...
Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem.
16 fotografií
V Santiagu, hlavním městě Chile, bylo kolem půl deváté večer, když na dráhu tamního letiště dosedl linkový spoj z Madridu s Josimarem José Évorem Diasem. Slavný kapverdský gólman Vozinha, jenž zazářil na mistrovství světa, se dostavil ke svému novému angažmá v Colo-Colo.

Když vstoupil do příletové haly, hned ho obklopily stovky nadšených fanoušků.

Kdyby mezi nimi a kapverdským brankářem nestála ochranka a kovové zábrany, tak by ho snad radostí umačkali.

Odjezd z letiště také nebyl nejjednodušší, před terminálem totiž na Vozinhu čekaly další zástupy lidí.

Jeden z nejpopulárnějších fotbalistů letošního mistrovství světa podstoupí lékařskou prohlídku, po které s chilským klubem podle agentury AP podepíše šestiměsíční smlouvu, jenž však může být poté prodloužena na další rok.

„Jsem velmi rád, že tu můžu být. Chci poděkovat fanouškům za trpělivost, kterou mi prokázali, když na mě čekali. Těším se, až se uvidíme na stadionu,“ řekl Vozinha novinářům.

Ale že to trvalo. Kapverdský gólman totiž málem nedorazil.

Colo-Colo přestup oznámilo už 24. července přes své sociální sítě, osobní záležitosti a problémy s vízy však Vozinhovo představení pozastavily.

Poté dokonce přišla nabídka z Maroka. Tamní klub RS Berkane totiž jednal i s koučem Pedrem Leitãem Britem, alias Bubistou, který kapverdskou reprezentaci poprvé dovedl do vyřazovací fáze mistrovství světa.

Kapverdský brankář Vozinha přiletá do Chile, aby podepsal smlouvu s klubem Colo-Colo

Bubista mu údajně slíbil pozici jedničky a chilští fanoušci i funkcionáři byli v nejistotě.

Nyní by se však muselo stát něco mimořádného, aby kapverdský brankář s chilským klubem smlouvu nepodepsal.

„Jsem nadšený. A pokud Colo-Colo vyhraje titul, tak nás příští rok čeká Copa Libertadores, což celému Chile i Jižní Americe přinese ještě větší radost,“ řekl agentuře AP Marcos Antonio Barrera, 32letý fanoušek klubu.

Na světovém šampionátu se Vozinha předvedl hned v prvním kole základní skupiny, kde Španělům zlikvidoval sedm střel na bránu a proti pozdějším šampionům jako jediný na celém turnaji udržel nulu.

Ferran Torres (Španělsko) střílí na kapverdského brankáře Vozinhu.

Stejný počet ran vychytal i v úvodním utkání play off proti Argentině. Ani jeho výkon však nezabránil vyřazení po prohře 2:3 v prodloužení.

Vozinha se v průběhu mistrovství stal fenoménem ostrovní africké země. Před jeho začátkem měl na sociální síti Instagram méně než 50 tisíc sledujících, nyní jich má 29,5 milionu.

Ve čtyřiceti letech se možná jedná o poslední kariérní přesun kapverdského gólmana.

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