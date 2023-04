Haaland je podle Guardioly připravený k návratu do sestavy Manchesteru City

Dvaadvacetiletý norský útočník se zranil 18. března ve čtvrtfinále Anglického poháru proti Burnley, v němž se hattrickem podílel na výhře 6:0. Kvůli tomu nepomohl reprezentaci v úvodních dvou kvalifikačních zápasech o postup na mistrovství Evropy 2024. Manchester bez něj minulou sobotu porazil v lize Liverpool 4:1.

„Poslední dva dny trénoval velmi dobře. Bude připravený,“ řekl Guardiola na tiskové konferenci před sobotním utkáním na hřišti posledního Southamptonu.

Haaland nastřílel v tomto ročníku Premier League 28 branek a tabulku kanonýrů vede o sedm gólů před Harrym Kanem z Tottenhamu.

Celkem bývalý hráč Salcburku či Dortmundu nastřílel v aktuální sezoně 42 gólů v 37 utkáních. V březnové osmifinálové odvetě Ligy mistrů se při výhře 7:0 nad Lipskem blýskl pěti zásahy, čímž vyrovnal rekord soutěže v počtu branek v jednom duelu.

City ztrácí na vedoucí Arsenal osm bodů, mají ale zápas k dobru. „Pokud ho vyhrajeme, jsme pořád ve hře, pokud ne, končíme. Jestliže ztratíme body, Arsenal se už s předstihem stane mistrem. Pokud budeme pořád vítězit, staneme se možná na konci sezony šampiony my. Jsme na to zvyklí, není to problém,“ uvedl dvaapadesátiletý Guardiola.

Southampton ztrácí na první nesestupovou pozici čtyři body. Manchester City na jeho hřišti vypadl v lednu ve čtvrtfinále anglického Ligového poháru po prohře 0:2. „Každý tým teď o něco hraje. Všechna utkání jsou specifická. Musíte být připraveni, proti Southamptonu se vždycky hraje těžce. Mám pocit, že zítřek nebude výjimkou,“ prohlásil někdejší kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.

Jeho svěřenci jsou ve hře o tři trofeje. Vedle ligy i v Anglickém poháru, kde se v semifinále utkají s druholigovým Sheffieldem United. Už v úterý rozehrají čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem. „Je jen na nás, kolik zápasů ještě odehrajeme. Bayern je ale to poslední, na co myslíme. Teď máme Southampton, na tom záleží,“ mínil Guardiola.