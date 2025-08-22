Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

  15:00
Potřebujete snad větší důkaz, jak moc je fotbalová Anglie ve srovnání se zbytkem Evropy odskočená? Tým, který všichni experti pasují do boje o záchranu, si z průměrného klubu španělské ligy vyzobne stopera za více než 35 milionů eur, což je v přepočtu téměř 860 milionů korun. Reprezentační obránce Ladislav Krejčí míří z Girony do Wolverhamptonu Wanderers. Na co se může těšit?
Trenér fotbalového Wolverhamptonu Vítor Pereira se svými svěřenci během...

Trenér fotbalového Wolverhamptonu Vítor Pereira se svými svěřenci během domácího utkání s Manchesterem City. | foto: Reuters

Portugalský kouč Vítor Pereira udílí pokyny hráčům Wolverhamptonu.
Choreo fanoušků Wolverhamptonu na památku zesnulého Dioga Joty.
Záložník Tijjani Reijnders z Manchesteru City střílí gól v utkání proti...
Stadion fotbalového Wolverhamptonu.
Na klub, který patří do čínského konglomerátu Fosun International.

Na klub, co dlouhodobě objevuje a se ziskem prodává zajímavá jména z Jižní Ameriky či Portugalska, a v padesátých letech slavil tři mistrovské tituly.

Na čtvrtmilionové město přilepené přímo k Birminghamu, druhé největší aglomeraci v Anglii. K tomu typické svítivé dresy a stadion Molineux pro 32 tisíc diváků pojmenovaný po významném britském obchodníkovi z osmnáctého století.

Stadion fotbalového Wolverhamptonu.
Stadion Molineux, kde hraje své domácí zápasy anglický Wolverhampton.

Na hřišti pak čeká Krejčího podobné schéma, které zná ze svého předchozího působení ve Spartě, čili formace 3-4-3.

„Věřím, že v Premier League svoje kvality potvrdí,“ přesvědčuje jeho bývalý kouč Brian Priske, kterého se novináři ptali na Krejčího po čtvrtečním pohárovém utkání s lotyšskou Rigou (2:0). „Pořád jsme s Krejdou v kontaktu a mám radost z toho, jak se mu daří. Moc mu to přeju.“

Přestup do Anglie je blízko. Krejčí by měl stát 30 milionů eur, co ho ve Wolves čeká?

Pokud přestup skutečně klapne (podle zahraničních zdrojů se řeší už jen detaily), stane se reprezentační obránce v klubu s vlčí hlavou ve znaku nejvýraznější letní posilou a zároveň třetím nejdražším českým fotbalistou všech dob.

Víc stáli svého času jen Pavel Nedvěd a Patrik Schick.

„Každý kluk, který se snaží hrát fotbal, o něčem takovém sní,“ říkal Krejčí před rokem v červnu, těsně po svém podpisu v Gironě. „Ale určitě to není můj poslední sen. Věřím, že je to jen mezikrok, který mě posune k něčemu dalšímu.“

Trefa!

Trenér fotbalového Wolverhamptonu Vítor Pereira.

Wolverhampton možná nepatří mezi největší a nejzajímavější značky na Ostrovech, ale pořád je to Premier League. Nesledovanější a hlavně nejbohatší liga světa, v níž si i týmy druhého sledu mohou dovolit kupovat hráče za desítky milionů eur.

Přestupy Wolves

Největší příchody

  • útočník Jörgen Strand Larsen ze Celty Vigo* (26,5 milionu eur)
  • útočník Fer López ze Celty Vigo (22 milionů)
  • útočník Jhon Arias z Fluminense (17 milionů)
  • obránce Jackson Tchatchoua z Verony (12,5 milionu)
  • obránce David Möller Wolfe z AZ Alkmaar (11,5 milionu)

Největší odchody

  • útočník Matheus Cunha do Manchesteru United (72 milionů)
  • obránce Rayan Ait-Nouri do Manchesteru City (35 milionů)
  • útočník Goncalo Guedes do Realu Sociedad (4 miliony)
  • obránce Nélson Semedo do Fenerbahce (volný hráč)

*v týmu už v minulé sezoně hostoval.

Krejčího případ je důkazem.

Vždyť Wolverhampton je v aktuální sezoně po nováčcích z Burnley, Leedsu a Sunderlandu asi největším kandidátem na pád do druhé ligy a posily na začátku rozjeté sezony zoufale potřebuje.

Trenér Vítor Pereira po úvodní porážce 0:4 s Manchesterem City sice diplomaticky, ale poměrně jasně naznačil: „Potřebujeme další řešení, vedení to dobře ví.“

Mluvil minimálně o třech nových tvářích.

Wolves totiž v létě přišli nejen o Matheuse Cunhu, klíčovou postavou, kterou si koupil Manchester United. Odešli také důležití krajní obránci Rayan Ait-Nouri do Manchesteru City a Nélson Semedo do Fenerbahce.

Že tým zkraje sezony ani zdaleka není vyladěný, naznačily už výsledky v přípravě, kde Wolverhampton po remíze s druholigovým Stoke třikrát prohrál; jednou mimochodem i s Gironou (1:2), za níž nastoupil také Krejčí.

„Výsledky určitě ideální nebyly, představovali jsme si to jinak, ale tvrdě jsme pracovali a v týmu vytvořili dobrou atmosféru,“ věří Pereira, jedna z mnoha portugalských tváří klubu.

Na Wolverhampton je už roky napojený vlivný superagent Jorge Mendes. I proto se od postupu Wolves do Premier League v roce 2018 na lavičce vystřídalo pět manažerů, z nichž hned tři měli právě portugalský pas.

Ladislav Krejčí z Girony brání Kyliana Mbappého z Realu Madrid.
Ladislav Krejčí (vlevo) z Girony v zápase se Slovanem Bratislava. Stíhá ho...

Totéž platí také na hřišti, kde se v dresu Wolves proháněli třeba Joao Moutinho, Rui Patrício, Matheus Nunes, Vitinha, Rúben Neves, Daniel Podence, Pedro Neto nebo nedávno tragicky zesnulý Diogo Jota.

Po zmiňovaném návratu mezi elitu tým skončil dvakrát sedmý a nakoukl i do Evropy. Od té doby však tabulkou klesá: dvakrát třináctý, jednou desátý, čtrnáctý a naposledy šestnáctý.

Co bude dál?

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 4:0 3
2. Sunderland AFCSunderland 1 1 0 0 3:0 3
2. TottenhamTottenham 1 1 0 0 3:0 3
4. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 4:2 3
5. NottinghamNottingham 1 1 0 0 3:1 3
6. Leeds UnitedLeeds 1 1 0 0 1:0 3
6. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
8. FulhamFulham 1 0 1 0 1:1 1
8. BrightonBrighton 1 0 1 0 1:1 1
10. Crystal PalaceCrystal Palace 1 0 1 0 0:0 1
10. ChelseaChelsea 1 0 1 0 0:0 1
10. Aston VillaAston Villa 1 0 1 0 0:0 1
10. Newcastle UnitedNewcastle 1 0 1 0 0:0 1
14. EvertonEverton 1 0 0 1 0:1 0
14. Manchester UnitedManchester Utd. 1 0 0 1 0:1 0
16. BournemouthBournemouth 1 0 0 1 2:4 0
17. BrentfordBrentford 1 0 0 1 1:3 0
18. West HamWest Ham 1 0 0 1 0:3 0
18. Burnley FCBurnley 1 0 0 1 0:3 0
20. WolverhamptonWolves 1 0 0 1 0:4 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

