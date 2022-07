Pogba se vrátil do Juventusu Turín, smlouva na čtyři roky je podepsaná

Francouzský záložník Paul Pogba se po šesti letech vrátil do Juventusu. Fotbalový mistr světa z roku 2018 do turínského klubu přišel jako volný hráč a podepsal s ním smlouvu do konce června 2026.