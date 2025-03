Juventus v posledních dvou týdnech prohrál v lize 0:4 s Atalantou Bergamo a 0:3 s Fiorentinou. V tabulce klesl na páté místo za Boloňu, která drží poslední příčku zaručující účast v Lize mistrů. Do konce sezony Serie A zbývá devět zápasů.

Dvaačtyřicetiletý Motta přišel do Juventusu před touto sezonou po úspěšném angažmá v Boloni a podepsal smlouvu do roku 2027. Turínský celek pod jeho vedením neuspěl v souboji s PSV Eindhoven o postup do osmifinále Ligy mistrů a vypadl nečekaně ve čtvrtfinále Italského poháru s Empoli.

O pět let starší Tudor hrával za Juventus v letech 1998-2007. Jako trenér působil v Udine, Hellasu Verona a Laziu Řím a na sezonu 2020/21 si ho vzal právě do Turína jako asistenta Andrea Pirlo.