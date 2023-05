V běhu za čtvrtým sudím si natáhl sval, o hlavním Klopp řekl: Co proti nám má?

Napínavý nedělní duel anglické ligy s Tottenhamem pískal Paul Tierney, jehož Klopp obvinil, že ve zmíněných okamžicích směrem k trenérovi pronesl „něco, co není v pořádku“.

Kromě toho o Tierneym prohlásil, že vůči Liverpoolu chová zášť. „Co proti nám má?“ podivil se německý kouč, který se k arbitrovi otevřeně vyjádřil podruhé během uplynulého roku a půl.

Klopp dostal za oslavu čtvrtého gólu, kterým v 94. minutě rozhodl Diogo Jota, žlutou kartu. Během juchání u postranní čáry totiž doběhl ke čtvrtému rozhodčímu Johnu Brooksovi a cosi na něj hulákal, za což byl napomenut zcela po právu.

Men in Blazers @MenInBlazers Klopp pulls a muscle giving Spurs bench a mouthful after Liverpool winner. All the emotions https://t.co/jYnDzLsqi6 oblíbit odpovědět

Za tento přečin byl kromě žluté snad až karmicky potrestán prakticky vzápětí, protože se s bolestivou grimasou popadl za stehno.

„Natáhl jsem si sval, je to špatné,“ přiznal na tiskovce po utkání. „Je to asi férový trest za mé nevhodné chování. Bude mě to pár dnů bolet, zato pan Tierney bude v pohodě,“ uvedl.

Kloppův hněv na rozhodčího pramenil dle jeho slov z toho, že neodpískali faul na Mohameda Salaha při akci, jež vedla k vyrovnávacímu gólu Spurs.

„Jak to mohli neodpískat?“ divil se. „Máme s panem Tierneym potíže delší dobu, opravdu nevím, co proti nám má. Tvrdí, že s námi problém nemá, ale to nemůže být pravda. Nerozumím tomu, jak se na mě dívá. Po udělení žluté karty mi řekl něco, co není OK.“

Poté co opětovně uznal, že to s oslavou přehnal, Kloppa novináři vyzvali, ať rozvede, co mu rozhodčí Tierney měl říci. Liverpoolský trenér ale odmítl zajít do podrobností.

„Nic nepovím. Rozhodčí také nikde nesdělují, co slyší od nás trenérů,“ reagoval. V kritice Tierneyho nicméně pokračoval.

„Pan Tierney proti nám chyboval v sezoně 2021/22, kdy také v duelu s Tottenhamem, který skončil dva dva, nevyloučil Harryho Kanea, zato nám vyloučil Andyho Robertsona. Takže to není poprvé a není to v pořádku,“ čertil se.

Anglická komise rozhodčích se za Tierneyho postavila v prohlášení.

„Arbitři v Premier League jsou ve všech zápasech nahráváni prostřednictvím komunikačního systému a po důkladném přezkoumání zvukového záznamu rozhodčího Paula Tierneyho z utkání můžeme potvrdit, že se po celou dobu choval profesionálně, a to i při udělování žluté karty kouči Liverpoolu, takže důrazně odmítáme jakékoli náznaky, že Tierneyho jednání bylo nevhodné.“