Kloppa přešel smích: Nemáme kdy odehrát pohár, ať postoupí soupeř

Byl to bezstarostný duel plný krásných ofenzivních akcí, ale i chyb mladíků, kteří od obou trenérů v duelu Ligového poháru dostali příležitost.

Anglie však nyní řeší, kdy Liverpool do čtvrtfinále proti Aston Ville, které si vybojoval, nastoupí. Zápas by se totiž podle dopředu stanoveného kalendáře měl hrát v týdnu, kdy Liverpool coby evropský šampion vstoupí v Kataru do mistrovství světa klubů.

„FIFA nám nařizuje, kdy musíme hrát šampionát klubů, vedení ligy nám zase nařizuje, kdy musíme hrát ligu, a my posloucháme. Když ale máte rozpis zápasů, ve kterém se jeden tým nemůže zúčastnit všech utkání, tak se možná měli trochu zamyslet,“ zlobil Klopp, jenž vzhledem k náročnému programu nechal proti Arsenalu své největší hvězdy oddechnout.

I proto Liverpool dohrál duel i s pěti teenagery na hřišti - a jeden z nich, střídající Curtis Jones, proměnil také rozhodující pokutový kop.



„Vybral jsem si místo, kam balon kopnu, a měl jsem štěstí, že jsem ho trefil,“ povídal trochu bojácně do mikrofonu BBC. „Jako místnímu klukovi, který v Liverpoolu vyrůstal, se mi splnil sen,“ popisoval svůj soutěžní debut na stadionu Anfield Road.

Přes padesát tisíc diváků se na něm ve středu večer náramně bavilo. Ligový pohár je tradičně soutěží, ve které manažeři a trenéři dávají šanci juniorům. Neokoukaným fotbalistům pro budoucnost.

„Jsem ohromně šťastný, že si řada z nich svou první velkou noc na Anfieldu bude pamatovat do konce života. Byl to mimořádný zápas. S devatenácti góly včetně proměněných penalt, to není jen tak,“ řekl trenér Klopp.

Zápas plný zvratů prožíval v dobré náladě. Liverpool brzy vedl 1:0, pak prohrával 1:3 a 2:4, vyrovnal, ale dostal ještě pátý gól. Do penaltového rozstřelu dotlačil duel v nastaveném čase akrobatickým kopem Origi, jeden z těch zkušenějších na hřišti.

Jinak to zvlášť v domácím dresu byla přehlídka nadějí: v bráně dvacetiletý Caoimhin Kelleger, v obraně osmnáctiletý Neco Williams či sedmnáctiletý Sepp van den Berg, v útoku devatenáctiletý Rhian Brewster a teprve šestnáctiletý Harvey Elliott, který v závěru první půle vybojoval penaltu.

Liverpool v prosinci Program zápasů Liverpool - Everton

středa 4. prosince, liga Bournemouth - Liverpool

sobota 7. prosince, liga Salcburk - Liverpool

úterý 10. prosince, Liga mistrů Liverpool - Watford

sobota 14. prosince, liga semifinále MS klubů v Kataru

středa 18. prosince Aston Villa - Liverpool

???, čtvrtfinále Ligového poháru

případné finále MS klubů v Kataru

sobota 21. prosince Leicester - Liverpool

čtvrtek 26. prosince, liga Liverpool - Wolves

neděle 29. prosince, liga West Ham - Liverpool

odloženo na neurčito, liga



Také hosté poslali do hry osmnáctiletého Bukaya Saku a stejně starého brazilského střelce Gabriela Martinelliho, jenž dal v aktuální sezoně v sedmi zápasech už sedm gólů a proti Liverpoolu sahal po hattricku.

Trenéři se shodli: „Byl to bláznivý zápas.“

„Jenom je škoda, že se nezačalo dřív přemýšlet nad termíny. Pokud se nenajde vhodný náhradní den pro čtvrtfinále - a pětadvacátého prosince ve tři odpoledne fakt neberu -, tak hrát prostě nebudeme. Ať náš soupeř postoupí bez boje,“ navrhl Klopp jedno z řešení. „Nebo ať místo nás nastoupí Arsenal.“

Liverpool by měl během prosince odehrát devět zápasů a kvůli jeho účasti na mistrovství světa klubů už mu byl přeložen duel s West Hamem.