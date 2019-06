Další dva roky. Mata prodloužil smlouvu v Manchesteru United

Mata přišel do United v roce 2014 z Chelsea za 37,1 milionu liber, což byl tehdejší klubový rekord. „Jsem v Manchesteru United pět let a jsem pyšný, že mohu Old Trafford nazývat svým domovem,“ uvedl Mata v prohlášení.

Pod vedením trenéra Oleho Gunnara Solskjaera chce Mata napravit poslední nepovedenou sezonu, v níž Reds skončili šestí. „Těším se na spolupráci s Olem a jeho realizačním týmem. Vize, kterou pro klub mají, je vzrušující a jsem šťastný, že budu její součástí,“ dodal.

Mata odehrál za United ve všech soutěžích 218 zápasů, v nichž si připsal 45 gólů. S klubem vyhrál Anglický i Ligový pohár a oslavil triumf v Evropské lize.