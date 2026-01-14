Jsi gay, u nás si nezahraješ! Fotbalista, který inspiroval svět, obvinil bývalý klub

Následovali ho mnozí. Australský fotbalista Josh Cavallo, který jako první na světě během aktivní kariéry otevřeně promluvil o své homosexuální orientaci, před lety inspiroval k tzv. coming outu i českého záložníka Jakuba Jankta. Teď sdílel nepříjemné okolnosti toho, proč opustil svůj bývalý klub Adelaide United.
„Nějakou dobu trvalo, než jsem to celé zpracoval, ale věřím, že fanoušci si zaslouží upřímnost,“ napsal v příspěvku na svém Instagramu, kde se na fotografii romanticky drží se svým partnerem. „Byl to šok, když mi došlo, že můj vlastní klub je ve skutečnosti homofobní.“

Cavallo, šestadvacetiletý levý obránce, už mluví s odstupem. Od července hraje za anglický celek Peterborough Sports v tamní šesté lize.

„Můj odchod neměl nic společného s fotbalem. Rozhodli se tak lidé ve vedení, kteří dál bránili mým snům. Ne kvůli talentu, ale tomu, koho jsem se rozhodl milovat,“ pokračoval Cavallo.

Tenkrát v roce 2021 se stal celosvětově známý a právě Adelaide hrálo v jeho odhodlání zásadní roli. Klub ho veřejně podpořil, ale o čtyři roky později bylo údajně všechno jinak.

„Pod novým vedením přišla změna a já nebyl odstaven kvůli zraněním, což si mnoho lidí myslelo, ale ve skutečnosti kvůli interní homofobii,“ zdůraznil Cavallo.

Což kluboví mluvčí Adelaide hned popřeli.

„Všechny rozhodnutí, která souvisejí s výběrem týmu, jsou činěna pouze na základě fotbalových měřítek,“ píší v prohlášení.

Jsem gay. Jankto se jako první český fotbalista odhodlal ke coming outu

Cavallo zároveň vzpomínal, že si prý z jeho fotografie s přítelem spoluhráči dělali legraci ve skupinovém chatu. „A poprvé jsem zapřemýšlel, jestli jsem tenkrát neměl radši mlčet,“ doplnil.

„Adelaide United se dlouhodobě snaží vytvářet inkluzivní prostředí hráčům, zaměstnancům i fanouškům. Na naši práci jsme hrdí,“ kontruje australský klub.

Cavallovi už se ulevilo, přestože příliš nenastupuje ani v Anglii.

Ke coming outu se od té doby odhodlali i další, v českém prostředí byl první záložník Jakub Jankto v roce 2023, když hrál za pražskou Spartu. V létě předčasně ukončil kariéru kvůli zdravotním potížím.

