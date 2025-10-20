Jsem happy a bylo to mega. Straka úvod v Košicích zvládl díky třígólové otočce

Schválně si zkuste v hlavě představit, jak následující hodnocení v jeho podání znělo: „Byl jsem happy, když jsme dali první gól. Happy, když jsme srovnali. A pak obrovská euforie, úplně mega, to tě naplňuje, proto tuhle práci děláš,“ nadšeně líčil český trenér František Straka, když na lavičce slovenských Košic začal vítězně, a to rovnou dramatickou otočkou z 0:2 na 3:2.
Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi. | foto: TASR/ProfimediaProfimedia.cz

Zklamaný českobudějovický trenér František Straka po porážce v Teplicích.
Kouč František Straka cepuje českobudějovické fotbalisty během zimní přípravy.
Kondiční kouč Marek Hrubý (vlevo), asistent trenéra Jiří Novotný (uprostřed) a...
František Straka jako trenér Dynama.
6 fotografií

Se Zemplínem Michalovce prohrával ještě dvacet minut před koncem, což před vlastními fanoušky bylo obzvlášť složité.

„V tu chvíli si říkáte: To je asi nějakej špatnej příběh,“ líčil před novináři Straka své pocity.

V Košicích je necelé dva týdny. Přišel s jasným úkolem, aby aktuálně poslední celek slovenské ligy zachránil.

Je to jeho další dobrodružství u východních sousedů. Předloni trénoval Trenčín, pak právě Michalovce a v minulé sezoně se neúspěšně snažil v nejvyšší soutěži zachránit Banskou Bystrici.

Další záchranná mise na Slovensku. Kouč Straka má ze dna vytáhnout Košice

Teď mu věří Košice. Svou premiéru Straka zvládl a s klubem oslavil první ligovou výhru po pěti zápasech, čímž se přiblížil předposlednímu Prešovu, a navíc má zápas k dobru.

Přitom to dlouho na úvodní radost nevypadalo.

„Tohle je fotbal, tomu neporučíš. Důležité je mít reakci. Nějaké myšlenky tam byly, ale i z toho, co jsem viděl na tréninku, jsem věřil, že máme sílu s tím něco udělat,“ vysypával závratným tempem.

„Patří to klukům. Kdybyste viděli, jak po sobě skákali a byli happy. Můžeš prohrát, když přijede lepší mančaft. Neřeknu ani slovo. Ale nikdy to nevzdávej. Znáte mě, já nic nevzdávám. Naopak jsem kluky nabádal, aby šli za tím cílem a byla to pecka,“ zářil celý červený.

Po zápase pak svěřence hecoval ve vítězném kolečku.

„Trochu nás pobláznil a něco říkal i o tataráčku, tak mu to připomenu,“ smál se záložník Daniel Gallovič, který srovnával na 2:2.

Po delší době má Straka zase další zápal. V mezičase sice často chodí do fotbalových studií, kde zejména během pohárových zápasů plní roli experta.

Ale mezi střídačkami je mu přeci jen o něco lépe. V posledních letech se z něj stal odborník na záchrany trápících se klubů, v Česku vedl například České Budějovice, které posléze sestoupily z nejvyšší soutěže.

Bude další slovenská mise úspěšná?

Výsledky

