Se Zemplínem Michalovce prohrával ještě dvacet minut před koncem, což před vlastními fanoušky bylo obzvlášť složité.
„V tu chvíli si říkáte: To je asi nějakej špatnej příběh,“ líčil před novináři Straka své pocity.
V Košicích je necelé dva týdny. Přišel s jasným úkolem, aby aktuálně poslední celek slovenské ligy zachránil.
Je to jeho další dobrodružství u východních sousedů. Předloni trénoval Trenčín, pak právě Michalovce a v minulé sezoně se neúspěšně snažil v nejvyšší soutěži zachránit Banskou Bystrici.
Další záchranná mise na Slovensku. Kouč Straka má ze dna vytáhnout Košice
Teď mu věří Košice. Svou premiéru Straka zvládl a s klubem oslavil první ligovou výhru po pěti zápasech, čímž se přiblížil předposlednímu Prešovu, a navíc má zápas k dobru.
Přitom to dlouho na úvodní radost nevypadalo.
„Tohle je fotbal, tomu neporučíš. Důležité je mít reakci. Nějaké myšlenky tam byly, ale i z toho, co jsem viděl na tréninku, jsem věřil, že máme sílu s tím něco udělat,“ vysypával závratným tempem.
„Patří to klukům. Kdybyste viděli, jak po sobě skákali a byli happy. Můžeš prohrát, když přijede lepší mančaft. Neřeknu ani slovo. Ale nikdy to nevzdávej. Znáte mě, já nic nevzdávám. Naopak jsem kluky nabádal, aby šli za tím cílem a byla to pecka,“ zářil celý červený.
Po zápase pak svěřence hecoval ve vítězném kolečku.
„Trochu nás pobláznil a něco říkal i o tataráčku, tak mu to připomenu,“ smál se záložník Daniel Gallovič, který srovnával na 2:2.
Po delší době má Straka zase další zápal. V mezičase sice často chodí do fotbalových studií, kde zejména během pohárových zápasů plní roli experta.
Ale mezi střídačkami je mu přeci jen o něco lépe. V posledních letech se z něj stal odborník na záchrany trápících se klubů, v Česku vedl například České Budějovice, které posléze sestoupily z nejvyšší soutěže.
Bude další slovenská mise úspěšná?