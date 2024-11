Mourinho dostal za kritiku poměrů v tureckém fotbalu trest na jeden zápas

Dalších 58 000 lir někdejší kouč Chelsea, Interu Milán, Realu Madrid či AS Řím zaplatí za nesportovní chování vůči fanoušků soupeře. Během své suspendace nesmí ani do šaten týmu. Trest si odpyká v nedělním zápase se Sivassporem.

Mourinho, jenž ve Fenerbahce působí první sezonu, si stěžoval, že jsou rozhodčí proti jeho týmu zaujatí a prohlásil, že ve své práci musí bojovat s celým systémem. Navíc se nechal slyšet, že turecká liga „smrdí“ a nechápe, proč by se na ni nějací zahraniční fanoušci měli dívat. Dodal, že by práci ve Fenerbahce nikdy nepřijal, kdyby mu funkcionáři řekli celou pravdu o tom, jak to v lize chodí.

Rozhořčenou tirádu pronesl po nedělním vítězství 3:2 nad Trabzonsporem, o němž jeho svěřenci rozhodli gólem ve 12. minutě nastavení.

Jednozápasový trest měl Mourinho i v Evropské lize. Čtvrteční porážku svého týmu 1:3 v Alkmaaru sledoval jen z hlediště poté, co si musel odpykat distanc za červenou kartu z předchozího duelu s Manchesterem United.