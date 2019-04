Hráči měli letenky, řekl prezident Šuralova klubu. Proč cestovali vozem?

dnes 17:50

Fotbalista Josef Šural podle některých informací s několika spoluhráči odmítl pohodlnou cestu letadlem, na spoj z Kayseri do Antalye nechtěl čekat do druhého dne. Snad aby byl co nejdřív doma. Cesta mikrobusem však pro reprezentačního útočníka skončila tragicky.

Proč z nedělního utkání cestoval se šesti spoluhráči mikrobusem? Proč nezůstal s mužstvem a nevrátil se domů později? Hasan Cavusoglu, prezident Alanyasporu, kde Šural od ledna působil, podle zpravodaje České televize Václava Černohorského oznámil, že k zápasu do Kayseri mužstvo letělo a mělo i zpáteční letenky. „Prezident klubu řekl, že zpáteční let měl přistát dopoledne. Sedm hráčů včetně Josefa Šurala se ale rozhodlo vyrazit hned po zápasu. Doma tak mohli být něco dříve. Proč se rozhodli pro auto, šéf klubu neuvedl," napsal Černohorský na svůj twitterový účet. Prezident klubu řekl, že fotbalisté do Kayseri na zápas letěli a měli i letenky zpět. Zpáteční let měl přistát dopoledne. 7 hráčů, včetně J. Šurala, se ale rozhodlo vyrazit hned po zápasu. Doma tak mohli být něco dříve. — Vaclav Cernohorsky (@Vcernohorsky) April 29, 2019 Původní informace hovořily o tom, že zbytek mužstva cestoval z Kayseri klubovým autobusem. I když trenér hráčům oznámil, že po utkání dostanou dvoudenní volno, je velmi neobvyklé, aby sedm fotbalistů zvolilo 600 kilometrů dlouhou cestu z venkovního zápasu po vlastní ose. Šural cestoval s dalšími šesti krajánky Stevenem Caulkerem, Djalmou Camposem, Wandersonem Baianem, Papiss Dembou Cissem, Isaacem Sackeym a Welintonen Souzou v černém devítimístném mercedesu. Krátce před cílem mikrobus sjel mimo vozovku. Fotografie ukazují, že měl zdemolovanou pravou stranu, kde chyběly zadní dveře. Osm pasažérů včetně obou řidičů utrpělo jen lehká zranění, český fotbalista však nehodu nepřežil. Utrpěl mnohačetná zranění včetně hlavy. Šuralovi by za měsíc bylo devětadvacet.