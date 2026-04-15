Zemřel obránce José Santamaría, legenda Realu Madrid a čtyřnásobný vítěz PMEZ

PMEZ s „Bílým baletem“ vyhrál v letech 1958, 1959, 1960 a 1966. Ve španělské lize přidal šest titulů. Kromě rodné Uruguaye reprezentoval později také Španělsko.
Po ukončení kariéry se stal trenérem. Vedl Espaňol Barcelona a také španělskou reprezentaci na olympijských hrách v letech 1968 a 1980 nebo na domácím světovém šampionátu v roce 1982.
🖤 Fallece a los 96 años José Emilio Santamaria— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 15, 2026
⚪️ Como jugador fue leyenda del Real Madrid donde ganó cuatro Copas de Europa y seis Ligas
🇪🇸 Fue el seleccionador español en el Mundial del 82
