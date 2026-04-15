Zemřel obránce José Santamaría, legenda Realu Madrid a čtyřnásobný vítěz PMEZ

Ve věku 96 let zemřel bývalý fotbalový obránce José Emilio Santamaría, který s Realem Madrid čtyřikrát vyhrál Pohár mistrů evropských zemí. Informoval o tom španělský velkoklub. Santamaría patřil do slavné generace Realu, ve které nastupoval spolu s legendami Alfrédem Di Stéfanem a Ferencem Puskásem.

Bývalí hráči Realu Madrid Enrique Pérez (vlevo) a José Emilio Santamaría v roce 2005. | foto: AP

PMEZ s „Bílým baletem“ vyhrál v letech 1958, 1959, 1960 a 1966. Ve španělské lize přidal šest titulů. Kromě rodné Uruguaye reprezentoval později také Španělsko.

Po ukončení kariéry se stal trenérem. Vedl Espaňol Barcelona a také španělskou reprezentaci na olympijských hrách v letech 1968 a 1980 nebo na domácím světovém šampionátu v roce 1982.

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29. kola proti Plzni,...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Potřebuje operaci, píší o Liverpoolu po vyřazení. Slota v Anglii kritizují i za sestavu

Liverpoolský kouč Arne Slot během utkání Ligy mistrů s PSG.

Na titulky v médiích se coby profík pochopitelně nedívá, jinak by Arne Slot, kouč fotbalového Liverpoolu, neměl klidné spaní. Po vyřazení z Ligy mistrů a druhé prohře s PSG (0:2) by si mohl na...

15. dubna 2026  11:15

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Opavský kapitán Jiří Janoščín tlačí na českobudějovického útočníka Jiří Skaláka.

Pamatujete vůbec, kdy začaly tahanice kolem Dynama? Možná vám to splývá, ale téměř neustálý kolotoč změn trvá už zhruba šest let. Co platilo tři roky zpátky, by dnes fanoušci brali jako výsost. Třetí...

15. dubna 2026

Chci hrát s čistou hlavu za Karvinou, říká Kačor. Já jako Šulc? Kdo by nechtěl

Karvinský záložník Pavel Kačor padá po souboji s libereckým Vojtěchem Stránským.

Se dvěma góly, svými prvními v nejvyšší domácí soutěži, je záložník Pavel Kačor nejlepším střelcem fotbalistů MFK Karviná v jarní části první ligy. Ostatně Karvinští moc gólů nenastříleli, v devíti...

15. dubna 2026  10:30

Cesta z krize? Česká liga je víc ragby než fotbal, samo to nepůjde, říká Mikloško

Šéf sportovního úseku ostravského Baníku Luděk Mikloško.

Postup do semifinále českého poháru přes Hradec Králové na penalty a v lize jedna výhra, jedna remíza a čtyři porážky. Taková je bilance fotbalistů Baníku Ostrava pod trenérem Ondřejem Smetanou,...

15. dubna 2026

Tribuna Sever vybírala peníze na pokutu za nakopnutí Kuchty. Byla absurdní, píše

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Když fyzioterapeut fotbalové Slavie Daniel Berger v poločase březnového derby nakopl sparťana Jana Kuchtu, od disciplinární komise následně trest dostat nemohl jelikož není členem FAČR. Klub mu však...

14. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  15. 4. 9:20

Diplomacie podle FIFA. Infantino stále věří, že Írán na MS hrát bude, co na to Trump?

Premium
Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Zní to jako nemožná mise. Přesto šéf světového fotbalu Gianni Infantino stále věří, že reprezentace Íránu za dva měsíce na šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku scházet nebude. Navzdory...

15. dubna 2026

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

Ademola Lookman (Atlético) snižuje na 1:2 v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů...

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou ztratili dvoubrankový náskok už ve 24. minutě, postup však domácím následně vystřelil gólem na konečných 1:2 Ademola Lookman....

14. dubna 2026  20:30,  aktualizováno  23:50

Maradonova smrt před soudem. Lékařům hrozí až 25 let za nedostatečnou péči

Lidé v Argentině oplakávají zesnulého Diega Maradonu.

V argentinském San Isidru v úterý začal nový soudní proces týkající se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony. Původní řízení bylo loni v květnu vráceno na začátek, protože jedna ze soudkyň se...

14. dubna 2026  22:33

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

