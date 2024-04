Mourinho do West Hamu, píší v Anglii. Moyes je pod tlakem, hledají se nástupci

S informací v Anglii přišel server TeamTalk, který tvrdí, že West Ham by v případě odchodu současného kouče Davida Moyese právě o legendárního portugalského trenéra stál.

Umíte si ho představit zpátky v Londýně?

„Jsem připravený od léta znovu pracovat,“ řekl Mourinho v březnu portugalským reportérům. Nevyloučil možný návrat do domácí soutěže, ale buďte si jistí, že práce na ostrovech, kde zažil úspěchy s Chelsea a byl také v Manchesteru United a Tottenhamu, by ho jistě lákala.

Naposledy vedl italský AS Řím, odkud ho v lednu vyhodili z deváté příčky. Znovu ho doběhla prokletá třetí sezona, během níž skončil už při své druhé štaci v Chelsea nebo v Manchesteru. V Římě nejdřív slavil triumf v premiérovém ročníku Konferenční ligy, pak dovedl tým do finále Evropské ligy, ve kterém však neunesl porážku od Sevilly a sprostě řval na anglického sudího Anthonyho Taylora.

Od UEFA schytal čtyřzápasový trest, kvůli kterému nemohl na lavičku i při podzimních zápasech se Slavií (2:0 a 0:2). A podobných výlevů v průběhu loňského podzimu přibývalo, a tak byli v klubu rádi, když se po jeho konci pročistil vzduch.

AS Řím se navíc od ledna vzchopil, poskočil na pátou příčku. A Mourinho mezitím čeká na vhodnou nabídku. Jaká asi bude?

Začátkem měsíce přiznal zájem ze Saúdské Arábie, kam odmítl jít loni v létě. Zároveň se příliš netvářil na možnost vést národní tým.

„Dvakrát jsem mohl jít k portugalské reprezentaci, ale nepotkalo se to,“ řekl.

Poprvé v době, kdy byl ještě trenérem Realu Madrid. Podruhé loni, kdy byl stále zaháčkovaný v Itálii a portugalská asociace se nakonec dohodla se Španělem Robertem Martínezem.

„Stejně si ale nejsem jistý, že bych byl jako trenér jakéhokoli nároďáku šťastný,“ vykládal Mourinho. „Kdybych dostal nabídku před velkým turnajem, jako je mistrovství světa nebo Euro, bylo by to něco jiného. Ale čekat dva roky na takovou událost? To v tuhle chvíli asi není pro mě.“

I proto se jeví pravděpodobněji spíš návrat do klubového fotbalu. Tak proč ne právě West Ham?

Pozice současného kouče Davida Moyese je nejistá, ačkoli loni v létě dovedl tým k triumfu v pražském finále Konferenční ligy. Fanouškům a některým expertům se nelíbí příliš defenzivní styl, Moyes čelí kritice, i když je s West Hamem v Premier League osmý a stále zůstává ve hře ještě ve čtvrtfinále Evropské ligy.

„Nabídku od klubu na pokračování mám, ale rozhodnu se až na konci sezony,“ řekl Moyes v únoru.

Od té doby se jednání neposunula. Tlak na trenérovu osobu naopak zesílil.

Není neobvyklé, že fandové nosí na zápasy transparenty se vzkazy Moyes out, tedy Moyes ven. A je otázka, jestli by šedesátiletý kouč chtěl po úspěšné pětiletce v klubu v takové atmosféře pokračovat.

Polepšil by si West Ham s Mourinhem?

Podle anglických médií klub uvažuje také o Grahamu Potterovi, což je bývalý kouč Brightonu či Chelsea. Kandidátem je prý také Julen Lopetegui, který vedl i španělskou reprezentaci a naposledy byl ve Wolverhamptonu.