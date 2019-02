Trenér Mourinho se vrací do ruské televize, bude mít vlastní pořad

VIDEO: As the world discusses what?s next for Jose Mourinho, we have the answer... https://t.co/2kGsQ7OSFC #JoseMourinho #ChampionsLeague #Mourinho https://t.co/Utki5qGCg8 Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

As the world discusses what’s next for Jose Mourinho, we have the answer... https://t.co/2kGsQ7OSFC #JoseMourinho #ChampionsLeague #Mourinho https://t.co/Utki5qGCg8