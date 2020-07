Nemůžu být jako fanoušek. Jen skončit před Arsenalem nestačí, tvrdí Mourinho

11:37 , aktualizováno 11:37

Cíle fotbalistů Tottenhamu by podle trenéra Josého Mourinha měly být vyšší než skončit před severolondýnským rivalem Arsenalem. Úspěšný portugalský kouč by se rád s Hotspur probojoval do Evropské ligy a nakonec ji potřetí také vyhrál.