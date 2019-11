Mourinho: Byl čas přemýšlet. Dělal jsem chyby a opakovat je nebudu

Od svého středečního jmenování musel slavný fotbalový kouč zvládnout spoustu povinností.

Absolvoval focení, tréninky se svým novým týmem. Na jednom ze záběrů je vidět, jak se srdečně přivítal s korejským záložníkem Sonem.

Také zašel do kuchyně v tréninkovém centru, aby pozdravil kuchaře, kteří připravují jídlo pro klubovou restauraci.

Když coby trenér Tottenhamu přišel na svou první tiskovou konferenci, směrem k novinářům a televizním štábům s úsměvem prohodil: „To je ale ticho.“

Ke svému předchůdci Mauriciu Pochettinovi pak pronesl krásná slova. „Chtěl bych mu poblahopřát k práci, kterou tady odvedl. Tenhle klub bude vždycky jeho domovem, tréninkové hřiště bude jeho hřištěm. Může přijít, kdy bude chtít, když mu budou chybět hráči i lidé, s kterými pracoval. Dveře má otevřené.“

Mauricio Pochettino and his backroom staff left a message for the Spurs players at the training ground before they left pic.twitter.com/r4AD2sUSWO