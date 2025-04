Další Mourinhův zkrat, sáhl po trenérovi soupeře. Kde si myslí, že je? nechápe rival

Galatasaray zvítězil 2:1 a postoupil mezi nejlepší čtyři celky, oba góly hostů vstřelil do půlhodiny nigerijský snajpr Victor Osimhen. Domácí už jen snížili v nastavení první půle.

Druhá už byla co se týče fotbalových momentů klidná.

A v nastavení to přišlo.

Rozhodčí uděluje červené karty hráčům na lavičce v derby mezi Fenerbahce a Galatasarayem. Okan Buruk, trenér tureckého Galatasaraye.

Červené karty nejdřív vyfasovali vystřídaní hosté Burak Yilmaz, Kerem Demirbay a domácí Mert Yandas za hrubé chování v potyčce mezi střídačkami.

Jakmile rozhodčí po šestnácti nastavených minutách odpískal konec a oba trenéři přišli do středového kruhu sudím podat ruce, předvedl Mourihno nevídaný zkrat.

„Kde si myslí, že je? Co si to ten chlap o Turecku myslí?!“ nechápal viceprezident Galatasaraye Metin Öztürk.

Portugalský fenomén totiž zezadu nakráčel k Burukovi a hrábnul mu po obličeji. Jakoby ho chtěl chytit za nos a přitáhnout k sobě. Hostující kouč v černém obleku sebou hned trhnul, teatrálně zaklonil hlavu a s bolestivým výrazem se skácel k zemi.

„Nic mezi námi nebylo,“ vrátil se k potyčce Buruk na tiskové konferenci. „Přišel ke mně a zezadu mě štípnul do nosu. Mám tam malý škrábanec. Nebyl to úplně elegantní krok. Čekáme, že se trenéři budou chovat vhodně. Nebudu to zveličovat, ale úroveň to nemělo.“

„Napadl ho nejdřív verbálně a pak i fyzicky,“ doplnil Öztürk a vyzval vedení Fenerbahce, aby Mourinhovi udělilo trest dřív, než tak učiní turecká federace.

Hráči Galatasaraye slaví vítězství v derby s Fenerbahce v obležení policistů. Potyčka mezi hráči Fenerbahce a Galatasaraye.

Ta už jednou slavného stratéga potrestala.

Po posledním ligovém derby na Galatasarayi (0:0) řekl o lavičce soupeře, že po neodpískaném zákroku „skákala jako banda opic“ a doplnil, že kdyby zápas řídil turecký rozhodčí, dopadl by katastrofálně.

Fenerbahce odmítlo, že by se trenér dopustil rasistických komentářů. Přesto dostal trest na čtyři zápasy a pokutu milion korun. Jediný kouč, který zvítězil v Lize mistrů, Evropské lize i Konferenční lize, pak žaloval Galatasaray za pošpinění jména o milion a čtvrt.

Co čeká Mourinha tentokrát?

Dalšímu trestu se nejspíš nevyhne. Podobný zkrat ani nepředvedl poprvé. Stačí se vrátit o čtrnáct let zpět, kdy v El Clásiku mezi madridským Realem a Barcelonou nejdřív zezadu vytahal za uši asistenta Tita Vilanovu a pak mu prsty dloubl do oka. Tenkrát se na něj soupeř jen otočil, zle podíval a strčil ho do zad.

Dvouzápasový trest, který tehdy Mourinho dostal, mu ale svaz prominul, stejně jako Vilanovovi, jenž měl pykat jedno utkání.