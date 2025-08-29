José, máš padáka! Mourinho už se s Plzní nepotká, vrátí se do Premier League?

Řeč těla mluví pádně: „Pořád jsem připravený na velké věci!“
S náruživým Fenerbahce se mu velká věc nepodařila. Turecký titul s výrazným náskokem získali konkurenti z Galatasaray a postup do Ligy mistrů taky nevyšel. Zátaras v posledním předkole postavila Benfika Lisabon.
Mourinhův nabitý, draze placený a sebevědomý tým (Škriniar, Amrabat, Durán, En-Nesjrí, Fred, Semedo, Livakovič) nevstřelil za 180 minut jediný gól. Celková prohra 0:1 zamrzela, ale nedá se říct, že by nebyla zasloužená. Při středeční odvetě Fenerbahce ani jednou nevystřelilo na branku.
|
Fenerbahce po neúspěšné kvalifikaci o Ligu mistrů vyhodilo kouče Mourinha
Následovala klasická reakce po turecku: „Trenéru Mourinhovi děkujeme za jeho práci a přejeme mu mnoho úspěchů v budoucí kariéře.“
Sbohem, José!
Mourinho býval trenérským králem, který před jedenadvaceti lety ovládl Ligu mistrů s přehlíženým Portem. Pak rozjel luxusní kariéru v Chelsea. Následovaly štace plné vášní, velkých výher, těžkých pádů i rozporuplných výroků. Inter Milán, Real Madrid, podruhé Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Řím. A od loňského května Fenerbahce.
Kariérní úpadek? Pokud by se Mourinho u téhle otázky rovnou nezvedl ze židle, jistě by vás přinejmenším propíchl pohledem.
Ve stejný den skončil i Solskjaer
Fenerbahce není jediným tureckým celkem, který v pátek odvolal trenéra.
V Besiktasi, kde hraje i český obránce David Jurásek, skončil Ole Gunnar Solskjaer poté, co se s mužstvem nedokázal kvalifikovat do hlavní fáze Konferenční ligy a vypadl s Laussane.
Někdejší kouč Manchesteru United byl v Besiktasi od ledna.
Pořád se cítí svěží a s optimistickou vizí. V Istanbulu ho divoké prostředí nabíjelo i provokovalo zároveň. Při žhavém derby s Galatasaray třeba prohlásil, že soupeři u laviček „skákali jako opice“, načež mu disciplinárka napařila pokutu a čtyřzápasový flastr za slova, která jsou v rozporu se sportovní etikou.
Znovu pozurážel hromadu rozhodčích, takže turecká liga byla nucená povolat na nejdivočejší derby neutrální arbitry ze Slovinska.
Ani to Mourinha nezastavilo, aby při dalším utkání s Galatasaray nezkratoval. Uprostřed hřiště hrábl Okanu Burukovi, trenérovi od konkurence, nesmyslně do tváře. „Kde si myslí, že je? Co si to ten chlap o Turecku myslí?!“ vztekal se Metin Öztürk, viceprezident Galatasaraye.
Neuteklo ani pět měsíců a Mourinho už se na lavičce Fenerbahce rozčilovat nebude.
|
Další Mourinhův zkrat, chytil soupeřova kouče za nos. Kde si myslíš, že seš? slyšel
Rozhodně si však nemyslete, že vychladne. Jiný už nebude. Navíc se nechal slyšet, že... „Až jednou opustím Fenerbahce, budu trénovat klub, který nehraje evropské poháry. Pokud některý z týmů ze spodní části Premier League potřebuje trenéra, jsem připravený jít.“
Původně to mohlo vyznít jako pošetilý inzerát, ale třeba se v Anglii někdo opravdu chytí.