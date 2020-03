To si profesionál dovolit nemůže, pokáral Mourinho svého hráče za úlet

Videa kolující na sociálních sítích Diera zachytily, jak po prohraném penaltovém rozstřelu vyběhl několik řad tribuny a konfrontoval fanouška. Šestadvacetiletého anglického reprezentanta následně z místa odvedli pořadatelé.

„Myslím, že Eric Dier udělal něco, co si profesionálové nemohou dovolit, ale zároveň to bylo něco, co bychom asi udělali my všichni,“ částečně se svého svěřence zastal trenér Tottenhamu José Mourinho.

„Když někdo uráží vás a vaši rodinu, zvlášť mladšího bratra... Ale jako profesionál se nesmíte něčeho takového dopustit,“ řekl Portugalec. Dodal, že by byl nerad, kdyby klub proti hráči zasáhl. „Nesouhlasil bych s tím, ale on udělal chybu.“

Incidentem se už začaly zabývat Tottenham i Fotbalová asociace, jež může čtyřicetinásobného anglického reprezentanta Diera potrestat.

Osmifinálový zápas Anglického poháru skončil 1:1, penaltový rozstřel vyhrál Norwich 3:2. Dier byl jedním ze dvou hráčů Spurs, kteří gólmana Norwiche Tima Krula překonali.