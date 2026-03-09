Mourinho dostal červenou kartu v 90. minutě duelu mezi dvěma největšími portugalskými rivaly. Po utkání nazývaném „O Clássico“ novinářům řekl, že byl potrestán za kopnutí míče směrem k lavičce Porta. Popřel ale, že by to byl jeho úmysl.
„Mnohokrát už jsem nakopl míč směrem k tribunám, abych dal nějakému šťastnému fanouškovi šanci. Vím, že nejsem žádný velký technik, ale bylo to opravdu pro tribuny,“ řekl.
|
Po derby v Brazílii se fotbalisté servali. 23 červených karet, jednu dostal i Preciado
Mourinho trénoval Porto na začátku století a na závěr svého dvouapůlletého působení na lavičce dovedl tým v roce 2004 k triumfu v Lize mistrů. Postěžoval si, že ho asistent trenéra Porta Lucho González po zápase nazval zrádcem, což Mourinho považoval za útok na svou profesionalitu.
„Řekl mi padesátkrát, že jsem zrádce. Rád bych, aby mi vysvětlil, koho jsem zradil? Šel jsem do Porta a dal jsem mu svou duši. Šel jsem do Chelsea, Interu (Milán), Realu Madrid. Odevzdával jsem tam 24 hodin svého života každý den. Tomu se říká profesionalita,“ uvedl jeden z nejúspěšnějších trenérů historie, jenž získal ligové tituly ve čtyřech zemích, vyhrál Ligu mistrů se dvěma kluby a jako jediný triumfoval ve všech třech současných evropských pohárových soutěžích.
Po remíze zůstalo Porto v čele tabulky portugalské ligy se čtyřbodovým náskokem před druhým Sportingem a sedmi body před třetí Benfikou.