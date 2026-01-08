Snad nebudou spát. Mourinha štval konec v poháru, hráče Benfiky nezvykle potrestal

V lize je Benfica třetí o 12 bodů před pátou Bragou, ale středeční zápas nezvládla a utrpěla první porážku po dvou měsících a 11 utkáních.
Po 33 minutách prohrávala 0:2, Horníčka překonala jen z penalty, kterou po hodině hry proměnil Vangelis Pavlidis. V závěru však švédský obránce Gustaf Lagerbielke dorážkou zblízka upravil znovu na dvougólový rozdíl.
„Hráči budou spát v Seixalu (tréninkové centrum). Ve čtvrtek je čeká trénink a v pátek další, protože sobotní finále se nás netýká a další zápas proti Portu budeme hrát až ve středu,“ řekl Mourinho na tiskové konferenci.
„Doufám, že hráči budou spát stejně dobře jako já, což znamená, že nebudou spát vůbec. To jim přeji. Aby nespali a místo toho hodně přemýšleli, jako budu přemýšlet já,“ prohlásil slavný kouč, který se v září vrátil do Benfiky po 25 letech.