Dovolil si vystřídat syna. Bellinghamův otec se pohádal s ředitelem klubu

Porušil nepsaná pravidla. „Překročil červenou čáru,“ píše německý deník Bild. Mark Bellingham, otec známých fotbalových bratrů Bellinghamových, se po zápase Dortmundu na St. Pauli (3:3) pohádal se sportovním ředitelem Borussie Sebastianem Kehlem. Stalo se to v útrobách stadionu, kde mají rodiče zákaz vstupu.
Anglický záložník Jobe Bellingham (vpravo) po přestupu do Dortmundu na...

Anglický záložník Jobe Bellingham (vpravo) po přestupu do Dortmundu na děkovačce s fanoušky, vedle něj brankář Gregor Kobel. | foto: Reuters

Radost fotbalistů Dortmundu v úvodním kole bundesligy na St. Pauli. Vlevo...
Jobe Bellingham v hlavičkovém souboji.
Záložník Dortmundu Jobe Bellingham se chystá ke střele v zápase s Mamelodi.
Jobe Bellingham na tréninku Dortmundu.
Dortmund v úvodním dějství bundesligy přišel v posledních třech minutách o vedení 3:1.

U kolapsu v závěru už nebyl devatenáctiletý záložník Jobe Bellingham. Letní akvizice ze Sunderlandu šla ze hry v poločase za příznivého stavu 1:0.

„Po zápase se jeho rodiče Mark a Denise Bellinghamovi, kteří žijí v Anglii, chtěli se synem vidět. Čekali v prostoru, kde byl zaparkovaný autobus Borussie,“ popisuje německý deník Bild.

Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Do útrob stadionu je pustila ochranka, která oba rodiče zná z doby, kdy v klubu v letech 2020 až 2023 působil jejich starší syn Jude. Ten nyní nastupuje za Real Madrid.

Když v chodbě, která vedla ke kabinám, otec Bellingham viděl sportovního ředitele Sebastiana Kehla, vydal se za ním. Podle svědků následovala emotivní výměna názorů.

„Údajně to bylo kvůli tomu, že trenér Niko Kovač syna v poločase vystřídal. A také kvůli tomu, že Mark Bellingham kritizoval výkon týmu,“ píše Bild.

Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

Druhý den Bild kontaktoval Kehla, aby se k incidentu vyjádřil.

„Všichni jsme zklamání, že se nám nepovedlo vyhrát,“ poznamenal dortmundský sportovní ředitel.

„Ale to neznamená, že do prostorů, které jsou určeny jen pro hráče, trenéry a management klubu, mohou chodit rodiče nebo agenti hráčů. Tohle se už nebude opakovat. Všem jsme to jasně řekli,“ zdůraznil Kehl.

Jobe Bellingham přišel v létě za 30 milionů eur, v přepočtu asi za tři čtvrtě miliardy korun.

V pohárovém utkání v Essenu, které předcházelo bundesligové premiéře, šel do hry až během druhého poločasu. Proti St. Pauli byl v pauze střídán, přestože tým vedl 1:0.

Radši jsem nevycházel z domu, říká sudí. Za vyloučení Bellinghama čelí výhrůžkám

Vedení Dortmundu si od něj slibuje, že se stane hvězdou jako bratr Jude, kterého pak do Realu prodalo za astronomických 127 milionů eur, což je víc než tři miliardy korun.

25. srpna 2025  14:35

