Joao Mendes, to je přece Ronaldinho junior. Taky má smlouvu s Barcelonou

Syn bývalé brazilské fotbalové hvězdy Ronaldinha podepsal smlouvu s Barcelonou, v jejímž dresu zářil jeho otec. Osmnáctiletý Joao Mendes už několik týdnů v katalánském klubu trénoval s týmem do 19 let, za který by měl hrát.