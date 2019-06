Superdrahý chlapec. Kdo je a kým může být mladá naděje Félix

Ten přestup se řešil měsíce. Kam půjde? Za kolik? Kdy? Kolem Matthijse de Ligta, devatenáctiletého stopera Ajaxu Amsterdam, bylo dlouho rušno. Nejdřív se zdálo, že ho zláká Barcelona, pak měl zase nakročeno do Paris Saint Germain a minulý týden si několik fanoušků Manchesteru United nechalo na dres pro novou sezonu natisknout jeho jméno – tak moc byli přesvědčeni, že nizozemský supertalent bude od nové sezony jejich.

O víkendu se nekonečná sága přiblížila rozuzlení: De Ligt by za necelé dvě miliardy korun měl posílit Juventus, který už se jen potřebuje dohodnout na provizi s jeho agentem Minem Raiolou.

Přestup léta je téměř hotov. Nebo ho snad může něco trumfnout? Může! Věřte, že se blíží jeden ještě bombastičtější transfer teenagera.

Pokud pravidelně nesledujete portugalskou ligu, možná jste ho nikdy neviděli hrát. Za Benfiku odkopal jedinou sezonu, v reprezentaci debutoval teprve před měsícem a nesmělý úsměv v jeho dětské tváři musí korigovat rovnátka.

Ale nenechte se ničím z toho mást a jméno Joao Félix si raději dobře zapamatujte. Portugalci v něm vidí nového Cristiana Ronalda a Atlético Madrid zase muže, kterému bude patřit fotbalová budoucnost.

Proto za něj zřejmě už tento týden do Lisabonu pošle tři miliardy korun.

Tři miliardy? Tři miliardy!

Není divu, pokud vám ta suma přijde za devatenáctiletého neprověřeného kluka bláznivě vysoká. Benfica zatím přestup nepotvrdila, ale podle všeho se čeká jen na to, až se rozčepýřený devatenáctiletý mladík vrátí z dovolené, kterou tráví jako vzorný hoch: doma u rodičů v portugalském Viseu.

Pak by mělo Atlético uplatnit astronomickou výstupní klauzuli v hodnotě 120 milionů eur, kterou má Félix ve smlouvě. A udělat z něj třetího nejdražšího hráče historie.

Víc stáli zatím jen Neymar a Mbappé z Paris St. Germain, stejnou dardu zaplatila Barcelona za Coutinha a brzy zřejmě i za střelce Griezmanna, kterého má Félix v Atlétiku vystřídat.

3 miliardy korun se chytá zaplatit Atlético za Felixe.

Ronaldo, Pogba, Bale či čerstvě Hazard? Všichni byli levnější než hubený kluk, který mezi dospělými debutoval až loni v létě. Buď se fotbalový svět zbláznil, nebo si Atlético obchod dobře spočítalo, Félixe si detailně proťuklo a bystře v něm odhalilo největší talent současnosti.

Bez rizika tenhle megapřestup rozhodně není: elita se doteď řídila pravidlem, že za hráče neobouchaného aspoň jednou sezonou v některé z top evropských soutěží se tolik neutrácí.

Letošní léto však začíná zavedené pořádky měnit. Už částka za De Ligta se zdá obrovská, vždyť se v devatenácti stane druhým nejdražším obráncem planety. Ale vlastně dává logiku: blonďatý suverén v dresu Ajaxu debutoval v šestnácti, v sedmnácti dostal první reprezentační pozvánku, v osmnácti kapitánskou pásku a letos dovedl podceňovaný tým k titulu a do semifinále Ligy mistrů.

Brzy nabral zkušenosti a získal renomé, které Félixovi zatím chybí. Tak tedy krátké představení, ať víte, s kým máte tu čest a kdo by měl brzy nakročit do společnosti fotbalových superhvězd. Pochází z učitelské rodiny, fotbal se učil hrát doma v obýváku a do velkého světa nakoukl v Portu, kam ho dlouho z Viseu vozil autem obětavý táta Carlos – každý týden mu na počítadle přiskočilo 1 500 kilometrů.

Když na něm i v patnácti letech dres plandal a nerostly mu svaly, Porto se s ním rozloučilo. Druhou šanci dostal v Benfice, kde mu našli místo na hrotu, a loni v létě zabušil na dveře kabiny áčka.

První sezona? 43 zápasů, 20 gólů, 11 asistencí a na závěr jako odměna reprezentační premiéra po boku Cristiana Ronalda: „Nikdy jsem ho naživo neviděl a najednou stál vedle mě a mluvil na mě. Ani jsem ho nedokázal vnímat, připadal jsem si jako ve videohře.“

Přičtěte ještě jeden rekord, který zvoní: Félixovi bylo 19 let a 152 dní, když v dubnu nastřílel hattrick Frankfurtu jako nejmladší hráč v historii Evropské ligy.

Po třetí trefě poklekl a zakryl si obličej, protože se štěstím rozplakal. Jeho cena hned dramaticky povyskočila, stejně tak popularita. „Od doby, kdy se mi začalo dařit, mi holky na sociálních sítích pořád posílají fotky. I nahé,“ červenal se během jednoho z mála rozhovorů, které zatím poskytl. „Ale přítelkyni nemám. Jsem ještě mladý, na všechno je čas.“

Na všechno ne. Pokud klapne třímiliardový přestup do Atlétika, góly se budou čekat hned.