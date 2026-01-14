Jméno Ibrahimovic se vrací do Ajaxu, v klubu bude hostovat Zlatanův syn

Maximilian Ibrahimovic působil v Miláně od roku 2022, předloni tam podepsal profesionální smlouvu. Na podzim hrál mladý útočník za B tým. V Ajaxu s ním počítají do výběru do 23 let, není ale vyloučeno, že nakoukne i do hlavního mužstva.
Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán
Zlatan Ibrahimovic hrál v Amsterodamu v letech 2001 až 2004. Kariéru ukončil v roce 2023 v AC Milán, kde nyní působí jako poradce. V klubu má i mladšího syna, sedmnáctiletého Vincenta, jenž tam podepsal profesionální kontrakt v prosinci.