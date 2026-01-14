Jméno Ibrahimovic se vrací do Ajaxu, v klubu bude hostovat Zlatanův syn

Do Ajaxu Amsterdam se po více než dvou desetiletích vrací jméno Ibrahimovic. Devatenáctiletý Maximilian, syn bývalého švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice, bude v nizozemském klubu do konce sezony hostovat. Dosud působil v AC Milán, což byl také bývalý klub jeho otce.
Maximilian Ibrahimovic působil v Miláně od roku 2022, předloni tam podepsal profesionální smlouvu. Na podzim hrál mladý útočník za B tým. V Ajaxu s ním počítají do výběru do 23 let, není ale vyloučeno, že nakoukne i do hlavního mužstva.

Pyšný Zlatan Ibrahimovic. Také mladší syn Vincent podepsal smlouvu v AC Milán

Zlatan Ibrahimovic hrál v Amsterodamu v letech 2001 až 2004. Kariéru ukončil v roce 2023 v AC Milán, kde nyní působí jako poradce. V klubu má i mladšího syna, sedmnáctiletého Vincenta, jenž tam podepsal profesionální kontrakt v prosinci.

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský obránce Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku, na Hanou míří Sejk

Olomoucký kapitán Radim Breite vynadal Slávistovi Davidu Douděrovi.

Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových...

14. ledna 2026  11:44

Jsi gay, u nás si nezahraješ! Fotbalista, který inspiroval svět, obvinil bývalý klub

Josh Cavallo v akci za Adelaide United.

Následovali ho mnozí. Australský fotbalista Josh Cavallo, který jako první na světě během aktivní kariéry otevřeně promluvil o své homosexuální orientaci, před lety inspiroval k tzv. coming outu i...

14. ledna 2026  11:40

Markovič mění Česko za Slovensko. V Plzni jeho role slábla, co ve Slovanu?

Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Srbský obránce Svetozar Markovič přestoupil z Plzně do Slovanu Bratislava, s nímž podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Do Viktorie přišel v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. Západočeský...

14. ledna 2026  11:03

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský obránce Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

14. ledna 2026  10:43

Jak se zrodila podoba Nových Bazalů. Ostrava pořádá výstavu návrhů stadionu

Ostrava připravilo výstavu architektonických návrhů stadionu Nových Bazalů....

Jak budou vypadat Nové Bazaly a jaké být mohly, pokud by porotci vybrali jiný než vítězný návrh, mohou zájemci vidět na výstavě ve dvoraně budovy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí...

14. ledna 2026  9:29

Xabi je fuč. Kdo teď zkrotí ega? Měl plán, hráči ale novoty nechtěli, říká insider

Premium
Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Přicházel jako pan Někdo. Kdysi mozek týmu, hráč, kterému se tleskalo. Sice pořád začínající trenér, ale už velmi úspěšný. Kdo jiný než Xabi Alonso měl v Realu Madrid uspět? A ono ne. Po sedmi...

14. ledna 2026

Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli...

Fotbalisty Manchesteru United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony, oznámil slavný...

13. ledna 2026  12:26,  aktualizováno  20:54

Zase mohou reprezentovat. Nový ministr v Gabonu zrušil odvolání hvězd i trenéra

SALTO. Tradiční oslava Pierre-Emericka Aubameyanga, fotbalisty Chelsea.

Aubameyang může opět reprezentovat Gabon. Na začátku roku vláda africké země po neúspěchu na mistrovství Afriky rozprášila fotbalovou reprezentaci. Ihned po porážce s Pobřežím slonoviny vystoupil v...

13. ledna 2026  17:43

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

13. ledna 2026  17:01

Jak se chystá Slavia: srandičky i jiskření. A nejezděte mi tady na těch kolech, pánové!

Slávističtí fotbalisté se na jarní část sezony znovu chystají ve španělské...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Voda z bublající fontány u vstupu zlehka vytéká do ulice a za vedlejším plotem kokrhá kohout, i když je už skoro poledne. Ve vzduchu ucítíte nepříjemný pach hnojiva a jakmile se ze hřiště v...

13. ledna 2026  16:16

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

