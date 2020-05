Tři testy týdně i vstřícný krok vedení. Pavlenka o restartu bundesligy

Brémy, které jsou v tabulce německé ligy předposlední, v pondělí 18. května uzavřou 26. kolo, kterým bude soutěž po více než dvou měsících pokračovat.

„A celá bundesliga tak může být velkým příkladem i pro ostatní soutěže, i když si myslím, že tady v Německu rozhodlo hlavně to, že situace okolo koronaviru byla na rozdíl od ostatních států celkem dobrá. Oproti Francii, Anglii nebo Španělsku, kde je počet nakažených přibližně stejný, je tady mnohem méně úmrtí,“ poznamenal Pavlenka.

„Jsme proto rádi, že můžeme konečně začít. Že padlo nějaké rozhodnutí, protože doba, kdy se verdikt každý týden posouval, byla dlouhá.“

Bylo 22. února, když Pavlenka v bundeslize nastoupil naposledy. Brémy podlehly Dortmundu 0:2 a zůstaly mezi nejhoršími týmy tabulky. V dalším utkání proti Hertě Berlín (2:2) na začátku března český gólman kvůli zranění nenastoupil.

Týdny se připravoval individuálně, později v menších skupinách a až ve čtvrtek s celým týmem. „Kromě toho, že se čekalo na rozhodnutí vlády ohledně pokračování soutěže, tak tréninky a počet lidí, kteří se jich mohou zúčastnit, ovlivňují spolkové vláda jednotlivých zemí v Německu. My jsme mohli začít s týmovou přípravou až ve čtvrtek jako poslední v celé bundeslize. Vedení soutěže nám proto vyšlo vstříc a umožnilo nám odehrát první zápas až v pondělí,“ pokračoval Pavlenka.

Brémy, za které nastupuje také další český fotbalista Theodor Gebre Selassie, potřebují ve zbývajícím průběhu německé ligy zabrat. Na barážové místo ztrácejí čtyři body, na první nesestupové dokonce osm. Na rozdíl od soupeřů však mají jedno utkání k dobru, do konce soutěže jich tak odehrají deset.

„Jasný úkol je záchrana, nic jiného si ani člověk nemůže připouštět,“ tvrdí Pavlenka. „Žádný přátelák určitě nebudeme mít. Co se týká kondičních věcí, toho jsme dělali dost. Takže teď už budeme víc na balonu a budeme vše ladit k zápasu a k tomu, aby sezona pro nás skončila úspěšně. Každému bude chybět zápasová praxe, situace, které máte v zápase, jsou ojedinělé a s tréninkem se to nedá srovnávat,“ uvedl Pavlenka.

Všechny týmy bundesligy nastoupí týden před restartem soutěže do povinné izolace. Povoleny budou jen cesty mezi týmovým hotelem, stadionem a tréninkovým centrem. Hráče čeká odloučení od rodin. A také pravidelné testování na přítomnost nemoci covid-19.

„V Brémách už za sebou máme tři testy a myslím, že nás tady možná budou pro jistotu testovat ještě častěji. Nic se nesmí podcenit. Teď je to tak, že nám udělají test před zápasem. A když se nebude hrát ve středu, tak nám možná udělají v polovině týdne ještě jeden.“

Zpřísněná hygienická opatření čekají na týmy také během utkání. Hráči si například nebudou podávat ruce a omezit by měli i společné oslavy po vstřelení gólu. „Pro všechny to bude zcela nová situace oproti normálním zápasům. Fotbal hrajeme pro fanoušky a teď budeme nastupovat a uvidíme jen prázdné tribuny. Pro fanoušky bylo složité tento fakt přijmout, ale zdraví je přednější. Myslím, že lidé jsou rádi, že se fotbal vrátí aspoň na televizní obrazovky a zase se víkendový program trochu zpestří,“ řekl osmadvacetiletý gólman.

Vedení soutěže plánuje, že sezona skončí o víkendu 27. a 28. června. „Chtějí ji hlavně dokončit do 30. června, aby nebyly problémy se smlouvami a aby se nemusely řešit i ostatní věci. Myslím, že tlak na dohrání sezony byl dost veliký, protože jde o spoustu peněz, co se týká televizních práv. Tady v Německu a nejen tu, ale i v Anglii a prostě ve všech top ligách to klubům zajišťuje třeba i 50 nebo 60 procent rozpočtu. Pro spoustu klubů by mohlo mít fatální následky, kdyby o ty peníze přišly,“ dodal Pavlenka.