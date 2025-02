Jak dostat Nedvěda k šejkům. Agent o české legendě a Trpišovského budoucnosti

Vás asi nepřekvapí, když zavolá vítěz Zlatého míče 2003.

Vůbec, voláme si prakticky každý den. Trávíme spolu spoustu času, procestovali jsme Čínu a byli v Americe, nemáme před sebou žádná tajemství. Měl byste vidět, když vejde do naší kanceláře a my tu zrovna máme mladé kluky. Jen vykulí oči. A když Pavel promluví, všechno kolem zpozorní a ztichne.

Přitom ho ti mladí fotbalisti třeba nikdy neviděli hrát.

Znají ho, internet je mocný. I pro mého osmiletého syna, než poznal YouTube, to byl dlouho jen strejda Pavel. Jakmile viděl, co uměl na hřišti, začal mít trochu ostych. Teď už je Nedvěd pan Někdo.

Jako jeho agent jste mu asi Saúdskou Arábii nerozmlouval, že?

Pro Pavla je to po dvou letech vynikající příležitost, jak se do velkého fotbalu vrátit. Ze Saúdské Arábie se stal velký hráč na trhu a věřte mi, že by se tam rády uchytily tři čtvrtiny fotbalového světa.