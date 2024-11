Jarošík zamířil trénovat do Kazachstánu. S Karagandou se má vrátit do ligy

Jiří Jarošík se stal trenérem Šachťoru Karaganda, který sestoupil z tamní první fotbalové ligy. Dvojnásobný mistr Kazachstánu z let 2011 a 2012 to oznámil na klubovém webu.

Do baráže o Euro jde jedenadvacítka bez Vitíka s Kinským, ale s Juráskem

Slávistický útočník Matěj Jurásek je v nominaci fotbalové reprezentace do 21 let, kterou čeká proti Belgii play off o postup na mistrovství Evropy. Naopak jeho vrstevníci Martin Vitík ze Sparty a...