Zůstanete v klubu i příští sezonu?

Smlouvu ještě mám, ale jednáme, takže nevím. Vše je otevřené. Teď máme volno, přípravu bychom měli začít v červenci. Zatím trénuji individuálně.

S Karvinou jste se připravovat nechtěl?

Kluci se už chystají na další sezonu, nechci se jim tady motat. Zvládnu trénovat sám. Dnes jsem se přišel podívat a pozdravit kluky, protože jsem je dlouho neviděl. Určitě je lepší trénovat s partou, ale jsem rád, že si teď chvilku odpočinu.

Jaké to v Jihoafrické republice bylo?

Skvělá zkušenost. Poznal jsem úplně jiný svět, ať už co se týče mentality lidí, ale i fotbalu. Ten je tam trošku jiný, někdy se tam slaví víc jesle než gól (směje se). Bývá to taková párty.

Z jakého města váš klub je?

Trénujeme v Johannesburgu, ale tam je více klubů, takže zápasy hrajeme v Mbombele na stadionu, kde bylo mistrovství světa, takže podmínky máme skvělé. Stadion je pro čtyřicet tři a půl tisíce diváků.

Kolik jich chodí na vaše zápasy?

Jak kdy. Hodně záleží na soupeři, na ty velké týmy (Sundowns a Orlando Pirates) chodí hodně fanoušků, ať už hrají kdekoliv. Na ty další kolem pěti tisíc, což se v tom čtyřicetitisícovém hledišti rozplizne a vypadá to, že tam moc lidí není.

Chytal jste stabilně v konkurenci Iry Eliezera Tapého z Pobřeží slonoviny a domácího Wenstena van der Lindeho?

Po tom, co jsem tam přišel, jsem chytal, i když start sezony se nám nepovedl. Po nějakých šesti zápasech jsme byli poslední, měli jsme jeden bod. Pak jsem měl menší zranění, nějakou zlomeninu v palci, ale po ní jsem se do brány vrátil. Dařilo se mi, ale šéfové klubu odvolali trenéra, který mě tam přivedl, a v tu chvíli se vše otočilo o sto osmdesát stupňů. Přišel mladší trenér (42letý Adnan Beganović z Bosny a Hercegoviny), který byl poprvé ve funkci, a to mi jakoby zlomilo vaz. Pak už jsem chytal spíš jen pohárové zápasy.

Bylo ve vašem týmu hodně Evropanů?

Byli jsme tři, se mnou ještě dva kluci z Bosny.

Amar Memič se snaží udržet míč před brankářem Jiřím Ciupou.

Jihoafrická republika je pověstná kriminalitou a velkým počtem vražd. Neměl jste strach?

Hodně se o tom mluví, že je tam velká kriminalita – všude si dávejte pozor a mobil nenoste. Ale za celý rok, co jsem tam byl, jsem nezažil nějakou nebezpečnou situaci nebo že bych měl strach, že bych se necítil dobře, to vůbec. Nevím, jestli jsem měl štěstí, ale vážně zatím nemám žádnou špatnou zkušenost.

Takže se tam rád vrátíte třeba i do jiného klubu?

Určitě. Jihoafrická republika je velmi krásná země, moc se mi tam líbilo. Je to sice daleko, patnáct šestnáct hodin letadlem, ale tomu, abych tam pokračoval, bych se nebránil.