Bývalý kolumbijský fotbalista Viáfara míří za drogy na 11 let do vězení

Dlouhé měsíce sledování, shromažďování důkazů. Potom zatčení, vydání do USA. A teď soud, který bývalého kolumbijského fotbalového reprezentanta Jhona Viáfaru poslal za obchod s drogami na více než jedenáct let do vězení.