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Tragédie ve Španělsku. Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře

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  10:22

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Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel. | foto: Profimedia.cz

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

„Se zlomeným srdcem, sevřeným hrdlem a v naprostém šoku oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela,“ uvedlo Tenerife v prohlášení. „Neexistují slova útěchy. Není vůbec nic, co by mohlo zmírnit náš hluboký zármutek,“ dodal klub.

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.
Zmatky po likvidačním faulu na Jesúse de Miguela.
Brankář Andorry Jesús Owono rozehrává míč před Jesúsem de Miguelem z Tenerife.
Hráči Tenerife diskutují s rozhodčím v zápase proti Andoře.
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De Miguel se v sedmé minutě nastavení srazil s brankářem hostujícího celku Jesúsem Owonoem. Gólman při pokusu o odkop zasáhl hráče Tenerife nešetrně kolenem do hrudníku a za zákrok dostal okamžitě červenou kartu.

De Miguel zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou mužstev okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc. Útočník byl po ošetření převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.

Utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno za stavu 2:2.

Andorra, kterou spoluvlastní bývalý španělský reprezentant a obránce Barcelony Gérard Piqué, v prohlášení uvedla: „Jsme naprosto zdrcení a chceme vyjádřit co nejupřímnější soustrast rodině Jesúse de Miguela, všem jeho spoluhráčům, přátelům a celému klubu CD Tenerife.“

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