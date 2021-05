Černošská kvóta splněna? Slavný brankář omylem poslal zprávu a v Hertě skončil

„Je u vás Dennis proto, abyste zaplnili černošskou kvótu?“

Tak přibližně zněla Lehmannova zpráva, kterou přes aplikaci WhatsApp zaslal.

Způsobila skandál, protože omylem přistála na telefonu právě Dennisovi Aogovi.

Naznačovala, že někdejší německý reprezentant tmavé pleti získal práci v televizi Sky jen kvůli svému původu.

Lehmann mu ji poslal nechtěně během úterního večera, když v televizním studiu Aogo rozebíral odvetné semifinále Ligy mistrů mezi Manchesterem City - Paris St. Germain (2:0).

„Ist Dennis eigentlich euer qotenschwarzer?“ přečetl si poté na displeji mobilního telefonu.

„To myslíš vážně? Ta zpráva nejspíš nebyla určena pro mě,“ odpověděl Aogo a poté screenshot konverzace s Lehmannem ukazoval na sociálních sítích, kde má přes osmdesát tisíc sledujících.

Během středy společnost, která vlastní Herthu, vydala prohlášení, v němž oznámila Lehmannův konec v klubu.

„Smlouva s panem Lehmannem bude ukončena,“ oznámil mluvčí Tennor Holdingu, která patří majiteli Herthy.

S ní měl Lehmann kontrakt o poradenství v oblasti sportu a fotbalu. Také seděl ve správní radě Herthy právě za společnost klubového vlastníka Larse Windhorsta.

„To, co se stalo, v žádném případě neodpovídá hodnotám, na kterých Hertha BSC stojí. Hertha BSC se distancuje od jakékoli formy rasismu. Vítáme proto krok, který učinil Tennor Holding,“ řekl prezident klubu Werner Gegenbauer.

„Dennisovi jsem zavolal a omluvil jsem se mu, pokud mu moje zpráva přišla neuctivá. Jsem z toho nešťastný. Nemyslel jsem to špatně, naopak. On je odborník a pro televizi Sky je přínosem. Byla to soukromá zpráva. Vzhledem k tomu, že vyšla z mého mobilního telefonu, je to moje zodpovědnost,“ vysvětloval Lehmann pro nejčtenější německý deník Bild.

Chtěl jen prý žertovně komentovat, že Aogo zvyšuje Sky kvóty televizní sledovanosti.

Nechal však bez komentáře, komu zpráva měla být původně určena.

Bývalý německý reprezentační brankář neskončil jen v Hertě, ale také má utrum v televizi Sky.

„Jense Lehmanna jsme v našem pořadu často měli jako hosta a jsme velmi zklamání jeho chováním. Do našeho vysílání už ho zvát neplánujeme.“