„Uzavřeli jsme definitivní dohodu o prodeji strategické menšinové investice společnosti 1892 Holdings,“ oznámili zástupci Fenway Sports Group (FSG), vlastnící Liverpool od roku 2010.
Tehdy jej koupili za 300 milionů liber (8,5 miliardy korun).
|
Krejčího v týmu chci, říká trenér Wolves. Nemůžeme si ale dovolit udržet všechny
Bezos je čtvrtým nejbohatším člověkem světa s majetkem v odhadované výši 256 miliard dolarů. V minulosti se zajímal o koupi týmů ligy amerického fotbalu NFL, ale současná investice v Liverpoolu je jeho první uskutečněnou ve sportu. Členem představenstva klubu by se neměl stát. Bhatia naopak bude místopředsedou.
Liverpool je dvacetinásobným mistrem anglické ligy. Jeho hráčem je i český brankář Vítězslav Jaroš.