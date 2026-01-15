Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Nejdřív úterní branka Antoina Semenya ze zápasu Newcastle – Manchester City (0:2), kde před bránou úřadoval Erling Haaland mezi obráncem Thiawem a gólmanem Popem.
Pětiminutové zkoumání, ofsajd, naplatí.
A pak středeční branka Bena Whitea z Arsenalu proti Chelsea (3:2), když cestu balonu před Guiuem uvolnil blokující útočník Victor Gyökeres.
Krátká kontrola, útočník v ofsajdu, ale gól platí.
GYOKERES SHOULD be OFFSIDE if we consider what happened to Haaland last night. #CHEARS pic.twitter.com/opjvNZfpZN— City’s Doctrine (@CityDoctrine) January 14, 2026
Proč?
„Zdá se, jako by se rozhodčí shodli, že už nechtějí další přehnaně pedantské šetření VARu jen proto, že se hranice večer předtím překročila,“ zmínil pravidlový expert Dale Johnson z BBC a jeden z největších odborníků v britském fotbale, který do detailu rozebíral i předchozí Haalandův prohřešek.
Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci
Byť se u něj experti na Ostrovech nakonec většinově shodli, že pravidlově gól neuznali správně, naráželi hlavně na smysl hry, která podobným pitváním spíš trpí. A vypadá to, že podobný názor mají nakonec i v tamní komisi rozhodčích PGMOL. Jako by během středy přišlo nenápadné doporučení, jak v takových situacích postupovat.
„Dá se očekávat, že podobné forenzní zkoumání hry už znovu neuvidíme,“ připustil Johnson.
Což je sice ku prospěchu věci a nejnovější rozhodnutí v utkání Arsenalu bude pravděpodobně sloužit jako precedentní pro všechny následující podobné situace, nicméně vzhledem k časovému sledu to opět ve fanoušcích vyvolává spíš negativní reakce.
One argument is that if Haaland is offside then Gyokeres should be too. Fair.— Dale Johnson (@DaleJohnsonBBC) January 14, 2026
But the correct statement is that you don't give another pedantic VAR offside decision just because you overstepped the mark the night before.
You want good consistency, not bad consistency.
Ještě včera neplatí a dnes už ano?! zlobí se na sítích. A vy se jim nemůžete divit.
V době, kdy technologie umí odhalit i titěrné a nepostřehnutelné, působí jakákoli drobná odchylka, která nelze kategoricky zařadit, jako pustá nespravedlnost.
Jenže jiný fotbal nikdy nebyl.
„A i u videa sedí člověk, který každou situaci vnímá odlišně,“ přidal Johnson.
Přestože ofsajd působí jako jednoznačná záležitost, v případě míry zapojení se do hry už je to složitější. A posuzovat možnosti hráčů, kteří jsou během rohů namačkaní na malém vápně a ze všech stran obklopeni dalšími blokujícími postavami, nelze příliš jednoznačně.
I proto dost možná nově platí, že do podobných gólů rozhodčí sahat nebudou. „Chtít konzistenci je jedna věc, ale určitě ne konzistenci nevhodných rozhodnutí,“ zdůraznil Johnson.
A tak jeden den neplatí, co druhý den ano.