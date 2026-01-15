Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Autor:
  13:10
Je to taktika, která funguje. Moderní fotbal vyžaduje do detailu propracované rohy a každý hráč má při jejich zahrávání konkrétní a důležitou roli. Třeba útočníci, kteří těsně před brankovou čárou blokují ostatní a uvolňují prostor zakončovateli v těsné skrumáži. Takové dva podobné góly nabídla úvodní semifinále anglického Ligového poháru. Jenže v obou případech s jiným rozuzlením.
Fotogalerie3

Ben White z Arsenalu zakončuje hlavou při úvodním gólu proti Chelsea. | foto: Reuters

Nejdřív úterní branka Antoina Semenya ze zápasu Newcastle – Manchester City (0:2), kde před bránou úřadoval Erling Haaland mezi obráncem Thiawem a gólmanem Popem.

Pětiminutové zkoumání, ofsajd, naplatí.

A pak středeční branka Bena Whitea z Arsenalu proti Chelsea (3:2), když cestu balonu před Guiuem uvolnil blokující útočník Victor Gyökeres.

Krátká kontrola, útočník v ofsajdu, ale gól platí.

Proč?

„Zdá se, jako by se rozhodčí shodli, že už nechtějí další přehnaně pedantské šetření VARu jen proto, že se hranice večer předtím překročila,“ zmínil pravidlový expert Dale Johnson z BBC a jeden z největších odborníků v britském fotbale, který do detailu rozebíral i předchozí Haalandův prohřešek.

Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci

Byť se u něj experti na Ostrovech nakonec většinově shodli, že pravidlově gól neuznali správně, naráželi hlavně na smysl hry, která podobným pitváním spíš trpí. A vypadá to, že podobný názor mají nakonec i v tamní komisi rozhodčích PGMOL. Jako by během středy přišlo nenápadné doporučení, jak v takových situacích postupovat.

„Dá se očekávat, že podobné forenzní zkoumání hry už znovu neuvidíme,“ připustil Johnson.

Což je sice ku prospěchu věci a nejnovější rozhodnutí v utkání Arsenalu bude pravděpodobně sloužit jako precedentní pro všechny následující podobné situace, nicméně vzhledem k časovému sledu to opět ve fanoušcích vyvolává spíš negativní reakce.

Ještě včera neplatí a dnes už ano?! zlobí se na sítích. A vy se jim nemůžete divit.

V době, kdy technologie umí odhalit i titěrné a nepostřehnutelné, působí jakákoli drobná odchylka, která nelze kategoricky zařadit, jako pustá nespravedlnost.

Jenže jiný fotbal nikdy nebyl.

„A i u videa sedí člověk, který každou situaci vnímá odlišně,“ přidal Johnson.

Ben White z Arsenalu (vpravo) a jeho gólové zakončení v zápase s Chelsea.

Přestože ofsajd působí jako jednoznačná záležitost, v případě míry zapojení se do hry už je to složitější. A posuzovat možnosti hráčů, kteří jsou během rohů namačkaní na malém vápně a ze všech stran obklopeni dalšími blokujícími postavami, nelze příliš jednoznačně.

I proto dost možná nově platí, že do podobných gólů rozhodčí sahat nebudou. „Chtít konzistenci je jedna věc, ale určitě ne konzistenci nevhodných rozhodnutí,“ zdůraznil Johnson.

A tak jeden den neplatí, co druhý den ano.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Prešov vs. MalženiceFotbal - - 15. 1. 2026:Prešov vs. Malženice //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.08
  • 7.60
  • 35.00
Plzeň vs. SonderjyskEFotbal - - 15. 1. 2026:Plzeň vs. SonderjyskE //www.idnes.cz/sport
15. 1. 15:00
  • 1.56
  • 4.17
  • 4.90
Liberec vs. Puskás AkadémiaFotbal - - 15. 1. 2026:Liberec vs. Puskás Akadémia //www.idnes.cz/sport
15. 1. 16:00
  • 1.99
  • 3.71
  • 3.21
Hellas vs. BoloňaFotbal - 16. kolo - 15. 1. 2026:Hellas vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
15. 1. 18:30
  • 3.72
  • 3.13
  • 2.27
Augsburg vs. Union BerlínFotbal - 17. kolo - 15. 1. 2026:Augsburg vs. Union Berlín //www.idnes.cz/sport
15. 1. 20:30
  • 2.84
  • 3.16
  • 2.79
Como vs. AC MilánFotbal - 16. kolo - 15. 1. 2026:Como vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
15. 1. 20:45
  • 3.11
  • 3.28
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Dva odchody z Plzně: Durosinmi je v Pise, Markovič míří do Bratislavy

Sledujeme online
Taty Castellanos (vlevo) z Lazia padá po souboji s plzeňským Svetozarem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Na pozici kapitána zvažuju několik jmen, říká Koubek. O Vánocích nakoukával Iry

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Spolu s nominací to před březnovou baráží bude jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které ho čeká. Kdo povede v prvním zápase českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán místo Tomáše Součka? „Máme v...

15. ledna 2026

Nejhorší pohárová prohra Ajaxu od roku 1927. Jaroš inkasoval šestkrát

Vitězslav Jaroš z Ajaxu po jednom ze šesti inkasovaných gólů proti Alkmaaru

Vítězslav Jaroš byl u středeční porážky fotbalistů Ajaxu Amsterdam 0:6 v Alkmaaru v osmifinále Nizozemského poháru. Slavný klub si vyrovnal nejhorší debakl v tomto tisíciletí, v domácím poháru utrpěl...

15. ledna 2026  13:40

Jednou neplatí, druhý den už ano. Řešení ofsajdu po agresivním rohu hýbe Anglií

Ben White z Arsenalu zakončuje hlavou při úvodním gólu proti Chelsea.

Je to taktika, která funguje. Moderní fotbal vyžaduje do detailu propracované rohy a každý hráč má při jejich zahrávání konkrétní a důležitou roli. Třeba útočníci, kteří těsně před brankovou čárou...

15. ledna 2026  13:10

Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

Kouč Realu Madrid Álvaro Arbeloa po vyřazení s Albacete.

Po zápase ho kamery zachytily, jak se se sklopenou hlavou prochází po hřišti a zamyšleně kope do balonu. Svou premiéru na lavičce fotbalistů Realu Madrid si Álvaro Arbeloa určitě představoval jinak....

15. ledna 2026  11:16

Kanadský křídelník ve Slavii. Ta dvacetiletého Ouandu pošle do Slovácka

Nová posila slávistických fotbalistů, kanadský křídelník Adonija Ouanda.

Nákup talentu a obratem hostování. Fotbalová Slavia si pořídila dalšího mladíka, ze srbského klubu Voždovac přichází kanadský křídelník Adonija Ouanda. V jarní části sezony bude hostovat ve Slovácku,...

15. ledna 2026  10:12

Fotbalisté Maroka jsou na domácím mistrovství Afriky ve finále, vyzvou Senegal

Euforie fotbalistů Maroka po postupu do finále Afrického poháru.

Fotbalisté Maroka si na domácím mistrovství Afriky zahrají finále. Reprezentace pořadatelské země zdolala v semifinále na penalty Nigérii 4:2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 0:0....

14. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  15. 1.

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  15. 1.

Kouzelník, nebo flink? Slávista Cham se učí bránit: Už vím, že fotbal není jen o balonu

Premium
Muhammed Cham během utkání MOL Cupu.

Na kempu ve španělské Marbelle je možná nejsledovanějším slávistou ze všech. Rébus pro trenéry i velké téma pro fanoušky. Muhammed Cham, výstřední postava, fotbalista od pánaboha, jenže občas trochu...

15. ledna 2026

Real s novým koučem vyhořel v poháru, na velikána si vyšlápl druholigový celek

Vinicius Junior diskutuje s trenérem Alvarem Arbeloou.

Kouč Álvaro Arbeloa prožil hrůzostrašnou premiéru na lavičce Realu Madrid. Slavný klub po pondělním odvolání trenéra Xabiho Alonsa nečekaně vypadl v osmifinále Španělského poháru po prohře 2:3 na...

14. ledna 2026  23:36

Dobří kapitáni se vracejí. Hradec a Teplice si mění Trubače s Kodešem

Petr Kodeš (vlevo) je v Teplicích, Daniel Trubač za něj v Hradci Králové.

Velké odchody. A velké comebacky. Prvoligové fotbalové Teplice a Hradec Králové si mění záložníky, dvě velké osobnosti, které ve svých klubech nosily kapitánské pásky. Na severočeská Stínadla se...

14. ledna 2026  17:36

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci

Hráči Manchesteru City pozorují, jak sudí Chris Kavanagh vyhodnocuje situaci na...

Jeho start mohl být ještě úspěšnější, ale sudí mu v Newcastlu po dlouhé konzultaci neuznali druhou trefu večera. Fotbalový záložník Antoine Semenyo, čerstvá posila Manchesteru City, pak jen naštvaně...

14. ledna 2026  17:16

Plzeň stvrdila přestup Durosinmiho do Itálie. Šlo o zajímavou nabídku, řekl Šádek

Rafiu Durosinmi (Plzeň) slaví gól ve 41. minutě utkání proti Dukle Praha.

Nastoupil do šestaosmdesáti zápasů, v nichž se podílel na pětačtyřiceti gólech. Teď fotbalová Viktoria Plzeň velkou oporu ztratila. Třiadvacetiletý útočník Rafiu Durosinmi přestoupil do FC Pisa, oba...

14. ledna 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.