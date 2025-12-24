Jeden po druhém na váhu! Guardiola před Vánoci varoval fotbalisty City

  10:40
Trenér Manchesteru City Pep Guardiola řekl před vánočními svátky svým svěřencům, ať si užijí tři dny bez fotbalu, ale ať si hlídají životosprávu. Španělský kouč hráče varoval, že kdo neprojde při kontrolním vážení, nedostane se do nominace pro sobotní utkání proti Nottinghamu.
Trenér Manchesteru City Pep Guardiola během utkání s Leedsem.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola během utkání s Leedsem. | foto: Phil NobleReuters

„Každý hráč se bude muset zvážit. Až se 25. prosince vrátí, budu je kontrolovat, jestli nepřibrali,“ řekl novinářům Guardiola, jenž je známý důrazem na stravu a kondici. „Mohou jíst, co chtějí, ale pohlídám si je. Jestli nějaký hráč dorazí s tříkilogramovou nadváhou, zůstane v Manchesteru a do Nottinhgamu nepojede.“

Tohle mi hráči nesmí dělat, přišel jsem o vlasy, žertoval Guardiola po přestřelce

Na druhou stranu ale Guardiola chce, aby jeho svěřenci v náročném programu vypnuli. „V Anglii jsem se naučil, že jakmile je možnost dát hráčům volný den, tak by ho měli dostat. Program je našlapaný a hráči by měli mít možnost si odpočinout a zapomenout na fotbal. Být se svými rodinami. Není jednoduché vidět svého trenéra každý den,“ dodal jeden z nejúspěšnějších koučů fotbalové historie.

Fotbalisté City v posledním utkání před svátky porazili 3:0 West Ham a v tabulce Premier League jsou druzí dva body za vedoucím Arsenalem.

