Ukončení francouzské ligy? Nehorázná pitomost, stále žasne šéf Lyonu

„Víte, co je paradoxní? Javier Tebas (prezident španělské ligy) byl na stejných jednáních jako (ředitel francouzské ligy) Didier Quillot, i na tom z 23. dubna. Tam UEFA všechny vyzvala k trpělivosti. A naši funkcionáři se rozhodli úplně jinak, to prostě považuju za nehoráznou pitomost,“ řekl Aulas pro deník L’Équipe v reakci na sobotní informaci, že se španělská liga znovu rozjede po 8. červnu.

Pořadí francouzské ligy je nelogické. Přijdeme o miliony, soptí v Lyonu

Francouzská liga skončila 30. dubna poté, co vláda kvůli pandemii do září zakázala všechny velké sportovní akce. Mistrem byl vyhlášen obhájce titulu Paris Saint-Germain a nejhorší dva týmy Amiens a Toulouse sestoupily do druhé ligy.

Lyon na sedmém místě tabulky zase přišel o možnost postupu do pohárové Evropy. Aulas nicméně prohlásil, že jeho reakce by byla stejná, i kdyby bylo mužstvo v tabulce výš.

Lyon, Amiens a Toulouse se proti předčasnému ukončení ligy odvolaly, ale pařížský správní soud se jejich návrhem odmítl zabývat a odkázal je na nejvyšší soud.