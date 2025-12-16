Osvobodil fotbal, vděčí mu statisíce hráčů. Pak se ale Bosmanův život změnil v trápení

David Čermák
  9:55
Jeho tvář vám nebude povědomá. Možná ještě na starých fotkách, ale kam se ten vlasatý štramák poděl? Vyplešatěl, přibral, zesmutněl. Radost ze života ho opustila. Známým vypráví, jak ho fotbalový svět zmuchlal, přitom on, Jean-Marc Bosman, patří k nejzásadnějším postavám jeho historie.

Bývalý belgický fotbalista Jean-Marc Bosman. | foto: Alexandros Michailidis / SOOC / SOOC via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Něco na tom je. S balonem u nohy toho moc nedokázal, zato mu statisíce fotbalistů po celé planetě vděčí za svobodu.

Nebýt jeho kuráže, kluby by je dál měly v hrsti.

V pondělí uteklo přesně třicet let od chvíle, kdy Bosman s vítězoslavným úsměvem opouštěl Evropský soudní dvůr.

S přelomovým rozsudkem v kapse: „Jste v právu, pane Bosmane. Odteď už fotbalistům po skončení smlouvy nikdo nesmí bránit odejít zadarmo jinam.“

Verdikt z 15. prosince 1995 rozmetal systém, který fungoval desítky let. Proměnil fotbal jako nic předtím. Bosman si přál, aby změnil i jeho život, jen nemohl tušit, že to bude k horšímu. Ale popořadě.

Jean-Marc Bosman (uprostřed) se svými právníky.

Jako fotbalista měl celkem našlápnuto. Býval kapitánem belgické jedenadvacítky, kopal za Standard Lutych, jeden z nejlepších týmů v zemi. Jenže časem uvadal, ze sestavy se vytratil a přesunul se do menšího klubu ze stejného města, RFC.

Ani tam se nechytil, proto doufal, že až mu v létě 1990 vyprší smlouva, vedení ho v klidu pustí jinam. Jo, kdepak! Když o něj projevil zájem francouzský druholigový Dunkerque, šéfové si řekli o čtyřikrát tolik, než za něj kdysi zaplatili. Přestup padl, Bosmanovi zkrouhli plat na čtvrtinu a skončil v rezervě – i tak to tehdy chodívalo.

„Nešlo mi to do hlavy. Vypršela mi smlouva, ale klub mě pořád vlastnil. Připadal jsem si jako otrok,“ líčil novinářům. „Věděl jsem, že je to špatně. A že proti tomu musím začít bojovat.“

Bosmanovo pravidlo

Jak vyhraný spor změnil svět fotbalu

Od 15. prosince 1995 jsou fotbalisté v Evropské unii považováni za zaměstnance, kterým po skončení smlouvy nikdo nesmí bránit v odchodu jinam. Kluby nemají nárok na žádnou finanční kompenzaci a hráči mohou odejít zadarmo.

Navíc se fotbalista může předběžně dohodnout na přestupu s novým klubem už 6 měsíců před skončením platné smlouvy. Po skončení smlouvy pak přestoupí jako volný hráč do nového klubu.

Odvahu mu dodali právníci, kteří se shodovali, že má šanci: fotbalové pořádky podle nich odporovaly zásadám volného pohybu pracovníků v Evropské unii. Proto zažalovali RFC, belgickou asociaci a nakonec i UEFA, řídicí orgán evropského fotbalu. Mysleli si, že hotovo bude za pár týdnů, ale soudy se táhly pět let, což Bosmana ničilo. Místo aby restartoval kariéru, kluby od něj dávaly ruce pryč.

Chvíli hrál nižší francouzské soutěže, pak se vypařil na Réunion, ostrov v Indickém oceánu. Rozpadlo se mu manželství, spoluhráči se ho stranili, zůstal bez peněz a přespával u rodičů v garáži.

Trénoval sám a doufal ve velký comeback, který se už nikdy nepovedl. I když u soudu nakonec uspěl, v jedenatřiceti byla kariéra passé: „Přitom já měl celou dobu jen jediný sen. Hrát dál.“

Když zjistil, že to nepůjde, upadl do depresí. Dlouho se nemohl zbavit alkoholové závislosti, v opilosti napadl bývalou přítelkyni i patnáctiletou dceru a málem skončil ve vězení – nakonec vyvázl s 80 hodinami veřejně prospěšných prací.

Nadával na krutý svět, přitom za leccos si mohl sám. Na účet mu připlulo odškodné ve výši 350 tisíc švýcarských franků, skoro osm milionů korun, ale peníze špatně zdanil, část prošustroval a ještě nadělal dluhy.

Před 20 lety spustil revoluci. Pomohla všem kromě mě, smutní Bosman

Nechal vyrobit trička se sloganem, který špatně přeložil do angličtiny, a věřil, že je vykoupí vděční fotbalisté, kterým uvolnil ruce. Naivní představa? Jistě, navíc Bosman nasadil tak vysokou cenu, že jediný kus prodal synovi svého právníka.

Zato se k němu hlásily celebrity, fotil se s Pelém, Maradonou i Cantonou, nizozemský národní tým mu věnoval bonusy za vítězný zápas a když francouzský reprezentant Adrien Rabiot před šesti lety díky jeho pravidlu vyměnil Paris Saint-Germain za Juventus, poslal jako poděkování v přepočtu 300 tisíc korun.

Ne všichni zapomněli, aspoň to Bosmana může těšit. Přes pět let nepije, žije sám na předměstí Lutychu, s umělou kyčlí a operovaným krkem už se místo sportování jen prochází po okolí. Ale ví: „Ne každý dostane šanci měnit historii. Pořád jsem hrdý, že se mi to povedlo.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Cardiff vs. ChelseaFotbal - - 16. 12. 2025:Cardiff vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
16. 12. 21:00
  • 8.11
  • 5.29
  • 1.33
Manchester City vs. BrentfordFotbal - - 17. 12. 2025:Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17. 12. 20:30
  • 1.37
  • 4.98
  • 7.54
Newcastle vs. FulhamFotbal - - 17. 12. 2025:Newcastle vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
17. 12. 21:15
  • 1.70
  • 3.88
  • 4.57
Zrinjski Mostar vs. Rapid VídeňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Zrinjski Mostar vs. Rapid Vídeň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.98
  • 3.49
  • 3.67
Rayo Vallecano vs. DritaFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Rayo Vallecano vs. Drita //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.16
  • 7.74
  • 15.30
Štrasburk vs. BreidablikFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Štrasburk vs. Breidablik //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.22
  • 6.80
  • 10.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

16. prosince 2025  10:30

Osvobodil fotbal, vděčí mu statisíce hráčů. Pak se ale Bosmanův život změnil v trápení

Bývalý belgický fotbalista Jean-Marc Bosman.

Jeho tvář vám nebude povědomá. Možná ještě na starých fotkách, ale kam se ten vlasatý štramák poděl? Vyplešatěl, přibral, zesmutněl. Radost ze života ho opustila. Známým vypráví, jak ho fotbalový...

16. prosince 2025  9:55

Dva ze hry, povede reprezentaci Koubek? Vedení je s koučem údajně blízko dohodě

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.

V pondělí večer si mohli škrtnout další jméno, na lavičku české fotbalové reprezentace se totiž nepostaví ani chorvatský odborník Slaven Bilič. A tak vedení asociace zahájilo podle zpráv z českých...

16. prosince 2025  8:06

Osmigólová přestřelka vítěze nepřinesla. United s Bournemouthem jen remizovali

Antoine Semenyo slaví se spoluhráči z Bournemouthu gól proti Manchesteru United.

Divokou osmigólovou přestřelku nabídla dohrávka 16. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Bournemouthem. Utkání skončilo remízou 4:4, za domácí si gól a asistenci připsal Fernandes,...

15. prosince 2025  20:50,  aktualizováno  23:13

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič.

Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál...

15. prosince 2025  20:13

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

Liberecký gól proti Spartě správně uznán, řekla komise. Na Slavii sudí také bez chyb

Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.

Hojně diskutovaný druhý liberecký gól na Spartě (2:2) v 19. kole fotbalové Chance Ligy byl podle komise rozhodčích uznán správně. Koželuh si sice nastřelil vlastní ruku, jelikož však sám nebyl...

15. prosince 2025  16:50

Spartě se doma nedaří a je nejslabší pod Priskem. Nedáváme góly, štvalo Zeleného

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

V lize tam ztratili třikrát za sebou, ve všech soutěžích dokonce čtyřikrát z pěti zápasů. Sparťanským fotbalistům se doma nedaří. Přitom dlouho právě výkony na Letné zachraňovaly venkovní neúspěchy....

15. prosince 2025  14:57

Hradecký podzim? Horejše mrzí nedotažená špička a hodně zraněných

Trenér Hradce Králové David Horejš v zápase proti Mladé Boleslavi.

Ve druhém poločase předváděli pohledný fotbal, který bavil diváky a týmu přinášel šance. Jenomže z nich fotbalisté Hradce Králové v zápase s Mladou Boleslaví vytěžili jediný gól, kterým Václav Pilař...

15. prosince 2025  14:24

Slavia mění sportovní úsek, do čela jdou Kovář s Marešem. Logický krok, řekl Tvrdík

Přemysl Kovář, nový sportovní ředitel Slavie (vpravo) společně s klubovým šéfem...

Dva dny po odchodu předchozího sportovního ředitele Jiřího Bílka oznamuje pražská Slavia nové vedení sportovního úseku. Přemysla Kováře doplní Jakub Mareš a rozdělí si kompetence po vzoru fungování...

15. prosince 2025

Jak Emery po otřesném startu oživil Aston Villu. Ta boří datové modely a hraje o titul

Kouč Aston Villy Unai Emery během utkání na West Hamu.

Prvního gólu se v probíhajícím ligovém ročníku dočkali až v pátém kole na Sunderlandu (1:1). V tu chvíli byli fotbalisté Aston Villy se třemi body třetí od konce. A teď přetočte kalendář zpátky na...

15. prosince 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.