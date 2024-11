Potkali se v reprezentaci i Barceloně. Teď Mascherano povede Messiho v MLS

„Hledali jsme někoho, kdo využije na maximum náš unikátně poskládaný tým, ve kterém jsou světové superhvězdy, ale i odchovanci a další talentovaní hráči z celého světa. A Javier má jako hráč zkušenosti s nejvyšší úrovní i trénováním mládeže,“ uvedl jeden z majitelů klubu Javier Mas.

Mascherano s Messim nastupoval za reprezentaci i v Barceloně. V katalánském celku si zahrál také s dalšími oporami Interu Jordim Albou, Sergiem Busquetsem a Luisem Suárezem. „Vážím si toho, že můžu vést klub jako Inter Miami,“ přidal Mascherano.

Trenérskou kariéru dvojnásobný vítěz Ligy mistrů a pětinásobný španělský šampion odstartoval před třemi lety u argentinské reprezentace do 20 let. Současně působil i u výběru do 23 let, se kterým se představil na olympiádě v Paříži.

Mascherano nahradí zkušeného krajana Gerarda Martina, který z osobních důvodů rezignoval poté, co s favorizovaným Interem vypadl překvapivě už v prvním kole s Atlantou. Před tím prožil s Interem rekordní základní část MLS.