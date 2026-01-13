Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Autor: ,
  14:01
Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje Smetanu. Klub angažoval do pozice sportovního ředitele Tomáše Hübschmana, bývalého manažera české reprezentace. MFK o tom informoval na svém webu.

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Smetana se do Ružomberku vrátil vloni v dubnu krátce poté, co byl odvolán ve Slovácku. V pondělí se ale klubové vedení se třiačtyřicetiletým koučem dohodlo na předčasném ukončení smlouvy. Týmu patří po podzimní části sezony v ligové tabulce sedmá příčka se čtyřbodovou ztrátou na účast v šestičlenné nadstavbově skupině o titul.

Šestatřicetiletý Köstl prožil jako dočasný kouč národního mužstva dosavadní vrchol trenérské kariéry. U týmu nahradil v říjnu odvolaného Ivana Haška, jemuž dělal asistenta. Pod Köstlovým vedením reprezentace v listopadu porazila v přípravě San Marino 1:0 a následně v kvalifikaci o postup na mistrovství světa dalšího outsidera Gibraltar 6:0.

Před nástupem do realizačního týmu české reprezentace působil Köstl jako asistent Jindřicha Trpišovského při angažmá ve Viktorii Žižkov, Liberci a Slavii Praha. Dříve trénoval mládež ve Spartě a Bohemians 1905, kde dělal také tiskového mluvčího.

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) sleduje přípravné utkání Slavie Praha proti Dynamu Drážďany. Spolu s ním pozorují zápas Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a Tomáš Hübschman.

Hübschman v prosinci skončil v roli manažera reprezentačního A-týmu. Jako člen výběru do 21 let vyhrál mistrovství Evropy 2002, zúčastnil se také dvou seniorských Eur. V české lize působil ve Spartě a Jablonci, za které dohromady odehrál 365 ligových zápasů. Získal český titul i domácí pohár. V zahraničí dlouhodobě působil v Šachtaru Doněck, se kterým v roce 2009 ovládl Pohár UEFA a osmkrát ukrajinskou ligu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Prešov vs. KroměřížFotbal - - 13. 1. 2026:Prešov vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 100.00
  • 60.00
  • -
Stuttgart vs. FrankfurtFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Stuttgart vs. Frankfurt //www.idnes.cz/sport
13. 1. 18:30
  • 1.71
  • 4.41
  • 4.60
Mohuč vs. HeidenheimFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Mohuč vs. Heidenheim //www.idnes.cz/sport
13. 1. 20:30
  • 1.83
  • 3.89
  • 4.43
Hamburg vs. LeverkusenFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Hamburg vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
13. 1. 20:30
  • 3.59
  • 3.79
  • 2.05
Dortmund vs. BrémyFotbal - 17. kolo - 13. 1. 2026:Dortmund vs. Brémy //www.idnes.cz/sport
13. 1. 20:30
  • 1.39
  • 5.29
  • 7.97
Newcastle vs. Manchester CityFotbal - - 13. 1. 2026:Newcastle vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
13. 1. 21:00
  • 2.68
  • 3.75
  • 2.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Sledujeme online
Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Tři oříšky pro Nelinku. Kapitán Bořil dostal od Slavie unikátní narozeninové dárky

Kapitán Slavie Jan Bořil s dcerou Nelou.

Ve Slavii odehrál přes 300 zápasů a získal pět mistrovských titulů. Tu největší životní trofej má však doma – dceru Nelu. Malá slečna neměla takové štěstí jako jiné zdravé děti. Trpí autoimunitním...

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

Nedůstojné! Szoboszlai laxní patičkou daroval soupeři gól, teď schytává kritiku

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání...

Situaci měl naprosto pod kontrolou. Na hranici vlastního vápna vystihl dlouhou přihrávku, udělal pár kroků směrem k bráně a mohl v klidu rozehrát. Jenže záložník fotbalistů Liverpoolu Dominik...

13. ledna 2026  13:01

Carrick se vrací do Manchesteru United jako prozatímní kouč do konce sezony

Michael Carrick, provizorní trenér Manchesteru United, před premiérou v roli...

Fotbalisty Manchesteru United převezme po Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý Angličan se podle britských médií už dohodl v klubu na základních podmínkách...

13. ledna 2026  12:26

Kovář se osvědčil, Eindhoven ho koupil. Má pro nás velkou hodnotu, řekl jeden z šéfů

Český brankář Matěj Kovář pózuje v dresu PSV Eindhoven.

Fotbalový brankář Matěj Kovář má jistotu, že bude dlouhodobě patřit PSV Eindhoven. Suverénní lídr nizozemské ligy aktivoval povinnost odkupu z Leverkusenu, zaplatil 5 milionů eur a český gólman...

13. ledna 2026  12:17

Fotbalové přestupy ONLINE: Kovář natrvalo v PSV, Jaroš má nového trenéra

Sledujeme online
Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

13. ledna 2026  11:23

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Kaprain dokoupil zbývající podíl

Fotbalisté Pardubic se radují z prvního gólu, který dali Baníku.

Fotbalové Pardubice už mají jen jednoho majitele. Investiční skupina Kaprain, která klub vlastní od konce léta, dokoupila zbývající pětiprocentní podíl od společnosti Merit Asset a tím dokončila...

13. ledna 2026  11:17

Skalák chválí portugalského kouče: Umí dělat fotbal. V Budějovicích chce zůstat

Kapitán Českých Budějovic Jiří Skalák během zimní přípravy.

Je českou tváří zahraničního projektu. Třiatřicetiletý záložník Jiří Skalák vede jako kapitán budějovické Dynamo. Je hráčem, kterého si v létě jako jediného vybral tehdy nový portugalský kouč Pedro...

13. ledna 2026  9:54

Forza FK Teplice! Severočeši mají fanklub v Itálii, tifosi dorazí na hit se Spartou

Dva ze tří zakladatelů italského fanklubu FK Teplice.

Když si Čech zamiluje italský fotbalový klub, to nepřekvapí. Ale když Ital fandí českému? Navíc, bez urážky, provinčnímu? A dokonce když je jich víc? FK Teplice se pyšní novým fanklubem v alpském...

13. ledna 2026  8:38

Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul

Premium
Čerstvá posila David Jurásek pózuje už ve slávistickém.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Od sobotního večera byl se Slavií ve Španělsku a čekal. „Chápu, že žádný přestup se nevyřídí za den, ale u mě je to takhle snad pokaždé,“ zavrtí fotbalový obránce David Jurásek hlavou a na hotelu...

13. ledna 2026

Liberec posiluje. Konkurenci na stoperu rozšíří mládežnický reprezentant z Bosny

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Fotbalisty Liberce posílil bosenský obránce Haris Berbič. Devatenáctiletý zadák a člen reprezentační jednadvacítky přestoupil do prvoligového Slovanu z týmu Borac Banja Luka a v novém působišti...

12. ledna 2026  20:35

Smetana už Ružomberok nepovede. Kdo ho nahradí? Ve hře je Köstl

Ondřej Smetana, trenér fotbalistů Slovácka

Trenér Ondřej Smetana už nevede fotbalisty Ružomberku. Slovenský klub uvedl, že se se třiačtyřicetiletým českým koučem dohodl na předčasném ukončení angažmá. Ružomberok o tom bez větších podrobností...

12. ledna 2026  19:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.