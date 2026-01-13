Smetana se do Ružomberku vrátil vloni v dubnu krátce poté, co byl odvolán ve Slovácku. V pondělí se ale klubové vedení se třiačtyřicetiletým koučem dohodlo na předčasném ukončení smlouvy. Týmu patří po podzimní části sezony v ligové tabulce sedmá příčka se čtyřbodovou ztrátou na účast v šestičlenné nadstavbově skupině o titul.
Šestatřicetiletý Köstl prožil jako dočasný kouč národního mužstva dosavadní vrchol trenérské kariéry. U týmu nahradil v říjnu odvolaného Ivana Haška, jemuž dělal asistenta. Pod Köstlovým vedením reprezentace v listopadu porazila v přípravě San Marino 1:0 a následně v kvalifikaci o postup na mistrovství světa dalšího outsidera Gibraltar 6:0.
Před nástupem do realizačního týmu české reprezentace působil Köstl jako asistent Jindřicha Trpišovského při angažmá ve Viktorii Žižkov, Liberci a Slavii Praha. Dříve trénoval mládež ve Spartě a Bohemians 1905, kde dělal také tiskového mluvčího.
Hübschman v prosinci skončil v roli manažera reprezentačního A-týmu. Jako člen výběru do 21 let vyhrál mistrovství Evropy 2002, zúčastnil se také dvou seniorských Eur. V české lize působil ve Spartě a Jablonci, za které dohromady odehrál 365 ligových zápasů. Získal český titul i domácí pohár. V zahraničí dlouhodobě působil v Šachtaru Doněck, se kterým v roce 2009 ovládl Pohár UEFA a osmkrát ukrajinskou ligu.