Fotbalový brankář Vítězslav Jaroš odešel z Liverpoolu na roční hostování do Ajaxu Amsterodam. Zároveň s úřadujícím anglickým mistrem prodloužil smlouvu

Milan Petržela se po půlroce vrací do Slovácka. Ofenzivní fotbalista, který ve čtvrtek oslaví 42. narozeniny, podepsal v klubu nespecifikovanou hráčskou smlouvu. Petržela na jaře působil v...

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

V Liberci se nedomluvil na nové smlouvě, proto šikovný záložník Christian Frýdek zamířil do Baníku Ostrava. Stal se jeho první posilou. „Když projevil zájem, byl jsem rád, protože jdu do klubu, který...

Kuriózně dopadl los 2. předkola Konferenční ligy pro sparťanské fotbalisty. Narazí na poraženého ze souboje prvního předkola Evropské ligy mezi Legií Varšava a Aktobe. Pikantní je, že s vítězem si to...

Buď tak trochu derby v sousední zemi, nebo cesta do dalekého Kazachstánu. Fotbalisté ostravského Baníku v druhém předkole Evropské ligy narazí na vítěze souboje z úvodního předkola Legia Varšava -...

Ze Slovácka, kde fotbalově vyrostl a začal svoji košatou profesionální kariéru, dostal laso. Bývalý reprezentační stoper Ondřej Kúdela se však do mateřského klubu na sklonku kariéry s největší...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, kdy hrají Češi

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...