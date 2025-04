„Strávil jsem tady neuvěřitelných třináct let s mnoha úspěchy,“ řekl Vardy.

„Je smutné, že tady končím, ale věděl jsem, že to jednou přijde, a myslím, že načasování je správné. Leicester už ale navždy bude mít v mém srdci výjimečné místo,“ dodal.

Přesto byl i po tolika náročných sezonách pořád platný. V té aktuální se trefil sedmkrát a v tabulce střelců svítí vedle mnohem mladších a dražších dravců.

🥹💙 Leicester City: "Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer." 👋 pic.twitter.com/cgwMOhIwMf — EuroFoot (@eurofootcom) April 24, 2025

Ostatně stejně jako celou kariéru. I díky tomu je z něj na ostrovech něco jako kultovní hrdina.

Rebel, raubíř, ale taky zatraceně dobrý fotbalista.

A to v první lize debutoval až v osmadvaceti!

Rok na to slavil titul, když Leicester senzační jízdou pod trenérským sympaťákem Claudiem Ranierim šokoval fotbalový svět. Vardy se pod největší klubový úspěch podepsal čtyřiadvaceti góly a zvolili ho hráčem sezony. S příběhem, který se jen tak nevidí.

Šest let předtím totiž ještě coby fotbalový amatér ve fabrice vyráběl lékařské dlahy, jeden čas dokonce nastupoval i s elektrickým náramkem, protože se přimotal do hospodské rvačky.

S pověstí floutka dál baví, když si před nebo během zápasů dopřeje oblíbený energetický nápoj Red Bull a dříve ještě pár cigaret. Pro fanoušky je ikonou, která si proklestila cestu z pralesa až mezi elitu.

Jamie Vardy z Leicesteru slaví gól.

Stále platí, že po třicítce nenastřílel žádný hráč tolik gólů jako on. V klubu zůstal i ve chvíli, kdy sestoupil o patro níže do Championship, aby mu osmnácti góly vystřílel postup zpět do nejbohatší ligy planety.

Už se možná zdálo, že postupně nemá, co nabídnout, ale když hned v prvním kole vystřelil bod s Tottenhamem, zachoval se jako správný provokatér a ukázal londýnským fanouškům lvíčka Premier League na dresu: „Já mám titul, a co vy?“

Skutečnost, která v konkurenci Arsenalu, Tottenhamu, Manchesteru City či United stále vypadá jako zázrak, Vardyho vystřelila i do reprezentace, kde má 26 startů a sedm branek.

Po necelé dekádě od titulu má klub opačné starosti. „Jediné, co mě mrzí, je, že se neloučím po mnohem lepší sezoně. Takhle jsem tady končit nechtěl,“ smutnil Vardy.

S fotbalem ale končit nehodlá. „Pořád chci hrát a dělat to, co mám nejradši: dávat góly. A doufám, že do konce sezony ještě za Leicester nějaký přidám,“ prohlásil.

Zatím si hýčká bilanci 496 soutěžních zápasů a 198 branek. V Premier League nastřílel 143 gólů, což ho v historickém pořadí soutěže řadí na 15. místo.