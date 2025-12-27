Kult Vardy a jeho sladký život. Jak anglický raubíř probudil italské město houslí

Spojení, nad kterým ještě v létě leckdo zvedal obočí, funguje. A taky baví. V listopadu známého fotbalového raubíře vyhlásili hráčem měsíce celé Serie A.
„Jako prvního Angličana vůbec,“ podotýká komentátor Vlastimil Kaiser, který se na italské calcio léta zaměřuje. „U Cremonese, jednoho z nováčků, jsem čekal jen poslední tři místa a okamžitý sestup do druhé ligy, ovšem Vardy je opravdu neuvěřitelně pozvedl. Lehce mi to celé připomíná pohádku Leicesteru, které byl před lety součástí. Samozřejmě, že na titul to ani náhodou nemůže stačit – to už by byla fantazie. Ale i klidný střed tabulky je pro tenhle tým vysloveně nadplán.“
Průběžné jedenácté místo, pět bodů od pohárů a devět nad sestupem. Vardy, jenž tradiční číslo devět vyměnil za dres se špílmachrovskou desítkou, zatím stihl čtyři góly. Že mu pomalu táhne na čtyřicet, byste nepoznali. Pohybově pořád zvládá, rychlostně prohání i o generaci mladší soupeře.
Od poloviny října nevynechal v lize ani minutu, zvykl si na takřka stokilometrové dojíždění od jezera Garda, kde se s rodinkou usadili.
La dolce vita!
„Mnoho fotbalistů se v Itálii zregeneruje a hrají tam velmi dobře i v pokročilém věku,“ upozorňuje Kaiser. „Ještě starší jsou aktuálně Albiol, Modrič nebo Džeko a o něco málo mladší třeba Pedro. Pro fotbalový předdůchod příjemná země, ale nikdo z vyjmenovaných to určitě nebere jako oddechovku.“
Tím spíš Vardy, který klidně mohl po konci smlouvy v Leicesteru kopat například v zámoří. Hodně se řešilo i jeho spojení s druholigovým Wrexhamem, což by byl seriálový i marketingový trhák. On si však vybral těžší cestu. „A především dost nenápadný klub, který na první pohled zaujme snad jen netradiční šedo-červenou kombinací na dresech. Říkají si Grigiorossi,“ zmíní Kaiser.
Je fakt, že v sedmdesátitisícové Cremoně, jedné z perel nádherné Lombardie, fotbal nikdy nehrál prim. Turisté sem vždycky jezdili hlavně za starobylými památkami či lahodnými zákusky z nugátu, místní delikatesou. Proslulá je také zdejší houslařská škola, protože právě v Cremoně jistý Andrea Amati před téměř pěti sty lety na objednávku šlechtického rodu Medicejských zhotovil první moderní housle. Mistr Antonio Stradivari následně sestavil vůbec nejcennější a dodnes nejžádanější nástroj v dějinách, tzv. stradivárky. I proto si Cremonese při představení anglické posily pomohl vtipnou slovní hříčkou: „StradiVardy je tady!“
From dream to reality: 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗩𝗮𝗿𝗱𝘆 is here! 🎻🩶❤️#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #JamieVardy #Vardy pic.twitter.com/6y0GQquQjm— U.S. Cremonese (@USCremonese) September 1, 2025
„Určitě jsem nepřišel jen dohrát kariéru, italská liga je pro mě výzva i nostalgie. Jako malý kluk jsem miloval Del Piera,“ vykládal Vardy po podpisu. Smlouvu má na rok s opcí na další sezonu.
„Nadchl mě projekt, který mi v klubu představili,“ hlásil borec, jenž posledních třináct let trávil v anglickém Leicesteru, kde se z něj stal kult. Týpek, který se na nejvyšší úroveň proboxoval z fotbalového pralesa. Mazák, co v nejslavnějších časech ujížděl na žvýkacím tabáku a Red Bull popíjel po litrech.
Jako třicátník nastřílel v anglické Premier League 110 gólů, čímž strčí do kapsy i legendární střelce Wrighta se Shearerem. A fotbalovou dlouhověkost nyní potvrzuje v Itálii, kde ho zítra odpoledne čeká další zajímavá zkouška proti třetí Neapoli. Na podzim už se trefil do sítě Atalanty, Juventusu i Boloni, tedy třem sokům z první poloviny tabulky.
„Svou hru měl vždycky založenou na výbušnosti a rychlosti a je znát, že i v osmatřiceti je pořád skvěle nachystaný. Čekal bych snad jen to, že se mu o něco víc pověnují v italských novinách,“ přemítá Kaiser. „Na přední strany pronikne málokdy, což je nejspíš způsobeno tím, že hraje pouze v provinčním Cremonese.“
Konec raubíře, co vystřílel nečekaný titul. Vardy po třinácti letech opustí Leicester
Klub má přitom tradici, ale úspěchy mu scházejí. Ač letos v březnu oslavil už 122. výročí, v Serii A kroutí teprve devátou sezonu. Jen fajnšmekři si vybaví, že do světa kdysi poslal slavné odchovance Vialliho s Cabrinim, jinak značku Cremonese za italskými hranicemi znal vlastně málokdo a až příchod Vardyho k ní obrátil pozornost fotbalové Evropy.
V křivolakých uličkách okouzlujícího centra se před zápasy najednou ozývá angličtina, šedo-červené barvy na tribunách stařičkého stadionu Giovanniho Ziniho sem tam naředí i sytě modrý dres Leicesteru.
A mezitím dál zní Vardyho symfonie.