Kult Vardy a jeho sladký život. Jak anglický raubíř probudil italské město houslí

Jiří Čihák
  8:30
Ve městě zasvěceném houslařské tradici rozehrál na sklonku kariéry možná poslední symfonii. V osmatřiceti letech. V prostředí, které mu až dosud bylo naprosto cizí. V lize, o níž se tvrdí, že je pro útočníky ze všech nejnáročnější. Jamie Vardy a US Cremonese.
Fotogalerie3

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese. | foto: Profimedia.cz

Spojení, nad kterým ještě v létě leckdo zvedal obočí, funguje. A taky baví. V listopadu známého fotbalového raubíře vyhlásili hráčem měsíce celé Serie A.

„Jako prvního Angličana vůbec,“ podotýká komentátor Vlastimil Kaiser, který se na italské calcio léta zaměřuje. „U Cremonese, jednoho z nováčků, jsem čekal jen poslední tři místa a okamžitý sestup do druhé ligy, ovšem Vardy je opravdu neuvěřitelně pozvedl. Lehce mi to celé připomíná pohádku Leicesteru, které byl před lety součástí. Samozřejmě, že na titul to ani náhodou nemůže stačit – to už by byla fantazie. Ale i klidný střed tabulky je pro tenhle tým vysloveně nadplán.“

Fanoušci US Cremonese mají anglického kultovního hrdinu v oblibě.

Průběžné jedenácté místo, pět bodů od pohárů a devět nad sestupem. Vardy, jenž tradiční číslo devět vyměnil za dres se špílmachrovskou desítkou, zatím stihl čtyři góly. Že mu pomalu táhne na čtyřicet, byste nepoznali. Pohybově pořád zvládá, rychlostně prohání i o generaci mladší soupeře.

Od poloviny října nevynechal v lize ani minutu, zvykl si na takřka stokilometrové dojíždění od jezera Garda, kde se s rodinkou usadili.

La dolce vita!

„Mnoho fotbalistů se v Itálii zregeneruje a hrají tam velmi dobře i v pokročilém věku,“ upozorňuje Kaiser. „Ještě starší jsou aktuálně Albiol, Modrič nebo Džeko a o něco málo mladší třeba Pedro. Pro fotbalový předdůchod příjemná země, ale nikdo z vyjmenovaných to určitě nebere jako oddechovku.“

Tím spíš Vardy, který klidně mohl po konci smlouvy v Leicesteru kopat například v zámoří. Hodně se řešilo i jeho spojení s druholigovým Wrexhamem, což by byl seriálový i marketingový trhák. On si však vybral těžší cestu. „A především dost nenápadný klub, který na první pohled zaujme snad jen netradiční šedo-červenou kombinací na dresech. Říkají si Grigiorossi,“ zmíní Kaiser.

Je fakt, že v sedmdesátitisícové Cremoně, jedné z perel nádherné Lombardie, fotbal nikdy nehrál prim. Turisté sem vždycky jezdili hlavně za starobylými památkami či lahodnými zákusky z nugátu, místní delikatesou. Proslulá je také zdejší houslařská škola, protože právě v Cremoně jistý Andrea Amati před téměř pěti sty lety na objednávku šlechtického rodu Medicejských zhotovil první moderní housle. Mistr Antonio Stradivari následně sestavil vůbec nejcennější a dodnes nejžádanější nástroj v dějinách, tzv. stradivárky. I proto si Cremonese při představení anglické posily pomohl vtipnou slovní hříčkou: „StradiVardy je tady!“

„Určitě jsem nepřišel jen dohrát kariéru, italská liga je pro mě výzva i nostalgie. Jako malý kluk jsem miloval Del Piera,“ vykládal Vardy po podpisu. Smlouvu má na rok s opcí na další sezonu.

„Nadchl mě projekt, který mi v klubu představili,“ hlásil borec, jenž posledních třináct let trávil v anglickém Leicesteru, kde se z něj stal kult. Týpek, který se na nejvyšší úroveň proboxoval z fotbalového pralesa. Mazák, co v nejslavnějších časech ujížděl na žvýkacím tabáku a Red Bull popíjel po litrech.

Jako třicátník nastřílel v anglické Premier League 110 gólů, čímž strčí do kapsy i legendární střelce Wrighta se Shearerem. A fotbalovou dlouhověkost nyní potvrzuje v Itálii, kde ho zítra odpoledne čeká další zajímavá zkouška proti třetí Neapoli. Na podzim už se trefil do sítě Atalanty, Juventusu i Boloni, tedy třem sokům z první poloviny tabulky.

„Svou hru měl vždycky založenou na výbušnosti a rychlosti a je znát, že i v osmatřiceti je pořád skvěle nachystaný. Čekal bych snad jen to, že se mu o něco víc pověnují v italských novinách,“ přemítá Kaiser. „Na přední strany pronikne málokdy, což je nejspíš způsobeno tím, že hraje pouze v provinčním Cremonese.“

Konec raubíře, co vystřílel nečekaný titul. Vardy po třinácti letech opustí Leicester

Klub má přitom tradici, ale úspěchy mu scházejí. Ač letos v březnu oslavil už 122. výročí, v Serii A kroutí teprve devátou sezonu. Jen fajnšmekři si vybaví, že do světa kdysi poslal slavné odchovance Vialliho s Cabrinim, jinak značku Cremonese za italskými hranicemi znal vlastně málokdo a až příchod Vardyho k ní obrátil pozornost fotbalové Evropy.

V křivolakých uličkách okouzlujícího centra se před zápasy najednou ozývá angličtina, šedo-červené barvy na tribunách stařičkého stadionu Giovanniho Ziniho sem tam naředí i sytě modrý dres Leicesteru.

A mezitím dál zní Vardyho symfonie.

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

Proč to nezkusit, Sparto. Je pohár v Evropě schůdnější než přetahovaná se Slavií?

Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.

Postup úplně v klidu. Ze čtvrtého místa dlouhatánské tabulky. Po suverénním výkonu. Navíc rovnou do osmifinále, čili mezi nejlepších šestnáct. Tak neříkejte, že vás to nenapadlo, když jste sledovali,...

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Nejsme generálové Pentagonu. Koubek vysvětloval zvláštní setkání v penzionu

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, odpovídá na dotazy...

Z tajně pořízené fotografie ze schůzky v kladenském penzionu, která zrovna nezobrazovala důstojnost, s jakou má vedení asociace jednat s kandidátem na reprezentačního trenéra, si nově jmenovaný kouč...

Manchester United zdolal Newcastle. Výhru trefil parádním volejem Dorgu

Patrick Dorgu (uprostřed) oslavuje svůj parádní gól.

Tradiční klání na druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, letos obstaral pouze jediný zápas Premier League. Fotbalisté Manchesteru United v něm vydřeli výhru 1:0 nad Newcastlem. O zisku tří bodů...

26. prosince 2025  23:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  22:58

Egypt si na Africkém poháru národů zajistil osmifinále. Vítěznou trefu zařídil Salah

Egyptský kapitán Mohamed Salah čelí tvrdému zákroku Teboha Mokoeny z JAR.

Útočník Liverpoolu Muhammad Salah rozhodl na africkém šampionátu v Maroku gólem z penalty o vítězství fotbalistů Egypta 1:0 nad Jihoafrickou republikou. Jeho tým má díky druhému vítězství ve skupině...

26. prosince 2025  19:16

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  26. 12. 18:58

Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z výhry na hřišti Realu Madrid.

Vánoční svátky některým sportovcům dokážou pořádně zkomplikovat situaci. Fotbalová superstar Erling Haaland však kontrolou váhy, kterou hráčům přichystal trenér Manchesteru City Pep Guardiola,...

26. prosince 2025  13:38

Jmenovka Zidane na reprezentačním dresu. Děda byl pyšný, otec podporující

Luca Zidane v bráně alžírské reprezentace

Luca Zidane, syn francouzské fotbalové legendy Zinédina Zidana, si ve středu odbyl debut na africkém šampionátu v brance Alžírska a uvedl, že tím potěšil především svého alžírského dědečka. Nyní...

26. prosince 2025  8:14

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

25. prosince 2025  10:25,  aktualizováno  15:14

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

25. prosince 2025

Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic

Záložník Michal Hlavatý se vrací do Pardubic. Klub oznámil přestup na Štědrý...

Sedmadvacetiletý záložník přestupuje ze Slovanu zpět do Pardubic, odkud do Liberce přišel loni v červenci. Ve východočeském klubu podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.

24. prosince 2025  13:31

Fotbalové přestupy ONLINE: Hlavatý se vrátil do Pardubic, Plzeň získala Krčíka

Sledujeme online
Liberecký záložník Michal Hlavatý hledá se chystá na rozehrávku.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  24. 12. 13:07

Jeden po druhém na váhu! Guardiola před Vánoci varoval fotbalisty City

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola během utkání s Leedsem.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola řekl před vánočními svátky svým svěřencům, ať si užijí tři dny bez fotbalu, ale ať si hlídají životosprávu. Španělský kouč hráče varoval, že kdo neprojde při...

24. prosince 2025  10:40

Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

Nová posila Sigmy Danijel Šturm pózuje s olomouckým dresem.

Před pár týdny se na Andrově stadionu představil jako soupeř, od úterý už fotbalové Sigmě patří. Řeč je o slovinském křídelníkovi Danijelu Šturmovi, jenž přestoupil ze slovinského celku NK Celje a...

24. prosince 2025  8:30

