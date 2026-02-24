Milly, ty že jsi nudný? Bral 70 liber, učil se znovu chodit. Teď je z Milnera rekordman

Když se ještě jako teenager rozkoukával v Newcastlu, trénoval ho vážený pan Bobby Robson, ročník 1933. Teď, kdy už se přehoupl přes čtyřicítku, ho v Brightonu vede Fabian Hürzeler, rok narození 1993. Už chápete, proč je z Jamese Milnera čerstvě rekordman v počtu startů ve fotbalové Premier League?

Možná je nenápadný a na první pohled ničím nezaujme. Taky se o něm nikdy moc nemluvilo, protože se na trávníku i mimo něj choval příkladně. Recesisté dokonce na sociálních sítích založili skupinu, kterou pojmenovali Boring James Milner.

Když ovšem pominete, že od školky nosí stejný účes, tak nudný a nezajímavý tenhle chlapík rozhodně není. Teď už rozhodně ne, protože v počtu odehraných zápasů na něj v Anglii od sobotního odpoledne nikdo nemá.

Už jich posbíral 654.

Kroutí čtyřiadvacátou sezonu.

Stihl 56 gólů a 87 asistencí, což vůbec není marná bilance.

Ačkoli... jak dobře vlastně Milnera znáte? Měli jste tušení, že v Premier League začínal jako křídlo a ještě než mu bylo sedmnáct, trumfl Wayna Rooneyho, do té doby nejmladšího střelce ligy? Vypadalo to, že z něj roste útočný bourák, ale během let se měnil. Stejně jako fotbal i všechno kolem.

Být zpátky po devíti měsících není legrace, kór v mém věku. Ale mě vždycky bavilo se prát s nedůvěrou.

James Milnero těžce pochroumaném kolenu, které mu málem ukončilo kariéru

Nejčtenější

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

24. února 2026

Neurvali ani bod, osmkrát inkasovali. Karvinští odmítají, že by byli v krizi

Jablonecký Lamin Jawo v souboji s karvinským Sahmkouem Camarou.

Mají šance, předvádějí kvalitní výkony, leč v dosavadních čtyřech zápasech jarní části první ligy fotbalisté MFK Karviná neurvali ani bod a skóre mají 1:8. Je pro ně nynější série porážek hodně...

24. února 2026  11:37

Od knedlíků k velkým plánům. Ústí a liga? Do tří čtyř let reálné, věří Peterka

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. Jan...

Když v ústecké druholigové kabině šéfoval naposledy, občas nosil spoluhráčům knedlíky. Firmu na jejich výrobu už Jan Peterka nevlastní, ale jeho role po zimním comebacku z pražské Dukly znovu nebude...

24. února 2026  11:28

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

24. února 2026  11:02

Před bránou nám chybí verva, mrzí pardubického tahouna Hlavatého

Michal Hlavatý na prvním tréninku v Pardubicích. (14. ledna 2026)

Hned po svém návratu do fotbalových Pardubic občas mluvil o tom, že zažívá v podstatě na chlup stejnou situaci jako v roce 2024 při příchodu do Liberce. Severočeši z něj tehdy udělali hlavní tvář...

24. února 2026  10:58

Obrození United pod Carrickem trvá dál. Manchester zvládl i zápas na Evertonu

Gólová radost Benjamina Šeška z vedoucí branky na Evertonu.

Fotbalisté Manchesteru United zvládli pondělní dohrávku 27. kola anglické Premier League. Na hřišti Evertonu zvítězili 1:0 díky gólu střídajícího Benjamina Šeška. Manchester díky výhře poskočil na...

23. února 2026  20:50,  aktualizováno  23:23

Coufal splnil poslední přání fanouškovi s onemocněním ALS. Dovezl rodině dresy

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal splnil poslední přání fanouškovi, který podlehl amyotrofické laterální skleróze (ALS). Lubomír Šerl si těsně před smrtí přál pro vnuky podepsané dresy Slavie,...

23. února 2026  17:39

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

Křídelník Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) se snaží obejít Gianluku...

Argentinský útočník Gianluca Prestianni z Benfiky Lisabon si ve středečním odvetném utkání play off Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid nezahraje. Etická a disciplinární komise UEFA mu předběžně...

23. února 2026  16:14

Může Slavia přijít o fotbalový titul? Ztrátu sedmi bodů v minulosti nikdo nesmazal

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Po nedělní bezbrankové remíze v Plzni se už sparťanští fotbalisté v boji o titul v Chance Lize nemohou spolehnout jen na své síly, ale musí doufat ve ztrátu Slavie. V samostatné české historii se ale...

23. února 2026

Rynešova ruka na penaltu nebyla, řekla komise. V utkání Slavie vše správně

Strkanice v souboji Plzně se Spartou poté, co domácí Adu zasáhl kolenem do...

Jednu penaltu neproměnili, další ale plzeňští fotbalisté v zápase 23. kola Chance Ligy kopat neměli. Situaci, kdy domácí neúspěšně reklamovali ruku sparťana Matěje Ryneše ve vápně, podle komise...

23. února 2026  14:51

Už žádné potíže v ráji? Ronaldo otočil: Jsem šťastný, do Saúdské Arábie patřím

Portugalský fenomén Cristiano Ronaldo nastupuje k zápasu v dresu...

Svůj protest namířený proti vedení saúdskoarabské ligy a Veřejnému investičnímu fondu (PIF), který nejlepší kluby v zemi dotuje, ukončil už minulý víkend. Ale až teď fotbalista Cristiano Ronaldo...

23. února 2026  14:20

Nepokoje v Mexiku ohrožují i sport. Tenisté hrají, obavy směřují také k MS fotbalistů

Smrt šéfa Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) Nemesia „El Mencha“ Cervantese...

Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a...

23. února 2026  13:29

