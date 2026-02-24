Možná je nenápadný a na první pohled ničím nezaujme. Taky se o něm nikdy moc nemluvilo, protože se na trávníku i mimo něj choval příkladně. Recesisté dokonce na sociálních sítích založili skupinu, kterou pojmenovali Boring James Milner.
Když ovšem pominete, že od školky nosí stejný účes, tak nudný a nezajímavý tenhle chlapík rozhodně není. Teď už rozhodně ne, protože v počtu odehraných zápasů na něj v Anglii od sobotního odpoledne nikdo nemá.
Už jich posbíral 654.
Kroutí čtyřiadvacátou sezonu.
Stihl 56 gólů a 87 asistencí, což vůbec není marná bilance.
Ačkoli... jak dobře vlastně Milnera znáte? Měli jste tušení, že v Premier League začínal jako křídlo a ještě než mu bylo sedmnáct, trumfl Wayna Rooneyho, do té doby nejmladšího střelce ligy? Vypadalo to, že z něj roste útočný bourák, ale během let se měnil. Stejně jako fotbal i všechno kolem.
Být zpátky po devíti měsících není legrace, kór v mém věku. Ale mě vždycky bavilo se prát s nedůvěrou.