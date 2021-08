Přestup potvrzen. Jankto míří z janovské Sampdorie do Getafe

Getafe pětadvacetiletého hráče oficiálně představí jako novou posilu na tiskové konferenci v úterý v poledne. V patnáctém týmu minulé sezony bude český záložník nosit číslo 16. Trénovat jej bude bývalý španělský reprezentant Míchel, někdejší dlouholetá opora Realu Madrid.

„Vítej v tmavomodré rodině,“ napsal k Janktově příchodu na twitteru klub, který v úvodním kole španělské soutěže prohrál před týdnem s Valencií 0:1.

Jankto působil v Itálii šest let, v roce 2015 přišel z pražské Slavie do Udine. O čtyři roky později přestoupil do Sampdorie, za kterou odehrál 97 zápasů a vstřelil devět gólů.

Dosud posledním českým fotbalistou ve španělské lize byl brankář Tomáš Vaclík, kterému po minulé sezoně skončila smlouva v Seville a odešel do Olympiakosu Pireus.

V nejvyšší italské soutěži z českých fotbalistů zůstal jen Antonín Barák v Hellasu Verona.