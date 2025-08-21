Jankto ukončil fotbalovou kariéru už ve 29 letech, kvůli zničenému kotníku a synovi

Jakub Jankto ukončil fotbalovou kariéru. Bývalý český reprezentant, jemuž na konci června vypršela smlouva v Cagliari, na Instagramu oznámil, že už dál pokračovat nebude. Devětadvacetiletý křídelník to zdůvodnil vážným zraněním kotníku, s nímž se v uplynulé sezoně potýkal, a touhou trávit více času se synem.
Jakub Jankto v dresu Getafe

Jakub Jankto v dresu Getafe | foto: Profimedia.cz

Jakub Jankto ukázal vánoční stromek. (24. prosince 2024)
Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...
Záložník Jakub Jankto se raduje z gólu se svými spoluhráči z Cagliari.
Útočník Neapole Victor Osimhen vidí žlutou kartu v zápase s Cagliari, do...
32 fotografií

„Dostal jsem mnoho zpráv, jestli pokračuju ve fotbalové kariéře. Bohužel ne. Důvod je prostý. Utrpěl jsem velmi vážné zranění (kompletně zničené vazy v kotníku), které jsem se snažil celý rok překonat,“ napsal Jankto.

„Klíčový bod je ale mé dítě, se kterým jsem se nemohl více vídat. Tuhle situaci jsem chtěl změnit, protože rodinu máme jen jednu a chtěl jsem být blíž k synovi v Praze,“ dodal.

Jankto, jenž si v uplynulém ročníku i vinou zdravotních problémů nepřipsal ani jeden soutěžní start, se nyní rozhodl přestěhovat do české metropole. Na Instagramu rovněž naznačil, že se nyní bude věnovat práci s dětmi jako asistent trenéra kategorie U7 v pražské Dukle.

Odchovanec Slavie Jankto v minulosti hrával v Itálii vedle Cagliari také za Udine, Ascoli a Sampdorii Janov. Ve Španělsku působil v Getafe, odkud v sezoně 2022/23 hostoval ve Spartě. Během angažmá na Letné se jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů otevřeně přihlásil k homosexuální orientaci.

V české reprezentaci má Jankto na kontě 45 startů a čtyři branky. Naposledy nastoupil za národní celek před třemi lety.

