Reprezentant mění působiště. Jankto míří do Getafe, píší Italové

S informací o chystaném transferu přišel uznávaný italský novinář Gianluca Di Marzio, jehož zdroje se obvykle nemýlí.

„Jankta už očekávají v Madridu,“ uvádí.

Pokud se přestup podaří dotáhnout, český fotbalista po sedmi letech opustí Itálii. Sampdoria podle zahraničních žurnalistů kvůli finanční situaci potřebuje několik hráčů prodat, aby mohla získat vytoužené posily, a když jí ze Španělska přistála nabídka ve výši 6 milionů eur (přes 153 milionů korun), kývla.

Jankto hrál v zahraničí od roku 2014, od svých osmnácti let, kdy jej ze Slavie získalo Udinese. V jeho týmu si udělal dobré jméno, dostal se do reprezentace a v létě 2018 zamířil do Sampdorie.

S jedenadvacítkou zažil mistrovství Evropy, toto léto patřil do sestavy i na dospělém Euru. V národním mužstvu odehrál 40 utkání a vstřelil čtyři branky.

Getafe je klub z jižní části Madridu, do La Ligy se probojoval v roce 2004 a po sestupu na konci sezony 2015/16 opět získal příslušnost mezi elitou v nadcházejícím ročníku.



Po návratu do nejvyšších pater skončil nejprve osmý, pak dokonce pátý, což znamenalo pozvánku do Evropské ligy.

V sezoně 2019/20 to pro Getafe bylo opět osmé místo, v minulé ovšem až patnácté.

Posledním Čechem ve španělské lize byl brankář Tomáš Vaclík, který od léta 2018 chytal za Sevillu. Letos po Euru odešel do Olympiakosu Pireus. Před ním v tamní soutěži v nedávných letech působili například Jiří Jarošík (Zaragoza), Jaroslav Plašil (Osasuna) či Tomáš Ujfaluši (Atlético).