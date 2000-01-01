náhledy
Na soupiskách jednotlivých týmů jich zatím figuruje šest, ale je otázka, jestli opravdu všichni ve svých klubech zůstanou. Co čekat od českých fotbalistů v německé bundeslize? Dostaneme se k nim. Favoritem celé soutěže je opět Bayern, který se na jaře po roce vrátil na trůn. První trofej kariéry s ním oslavil anglický snajpr Harry Kane. Se spoluhráči ho čeká už v pátek večer otevírací duel s Lipskem (20:30).
Autor: ČTK
Nováčky aktuální sezony jsou zavedené značky Köln a Hamburk. Tomu k postupu pomohl třemi góly a sedmi asistencemi také český fotbalista Adam Karabec. V přístavním městě na severu země hostoval ze Sparty, tradiční klub na něj však domluvenou opci neuplatnil. Karabec proto zamířil do francouzského Lyonu. Kteří Češi naopak v Německu zůstávají?
Autor: ČTK
PATRIK SCHICK, LEVERKUSEN. Stálice, opora, jedna z hvězd celé soutěže. I Schickova budoucnost byla v létě tématem. Nový trenér Erik ten Hag dal však záhy najevo, že s českým útočníkem počítá. Klub mu výrazně vylepšil podmínky, z Schicka se stal po odchodech Wirtze či Xhaky nejlépe placený hráč týmu. Smlouvu má nově do léta 2030.
Autor: AP
Devětadvacetiletý Schick v uplynulém ročníku nastřílel 21 gólů, víc jich měl pouze zmiňovaný Kane z Bayernu. V aktuální sezoně by měl tým na Schicka výrazně spoléhat, do AC Milán pustil také jeho konkurenta z útoku Victora Boniface. Otázkou je, jak se na Leverkusenu projeví velké letní změny.
Autor: AP
ADAM HLOŽEK, HOFFENHEIM. Před rokem se stal nejdražší posilou v historii Hoffenheimu, ale na jaře skoro dva měsíce marodil. Teď je zraněný znovu. V ten nejhorší možný moment, těsně před úvodním výkopem sezony, si na tréninku zlomil člunkovou kost na noze. Musí na operaci.
Autor: AP
Klub zatím nechtěl délku Hložkovy absence ani odhadovat. Třiadvacetiletý útočník bude chybět také v reprezentaci, které během podzimu vrcholí kvalifikace na MS. V minulé sezoně Hložek i přes zranění zvládl 27 zápasů a osm gólů. Hoffenheim se do poslední chvíle zachraňoval, problémům se tentokrát pokusí vyhnout.
Autor: AP
VLADIMÍR COUFAL, HOFFENHEIM. Zkušený borec, ale v bundeslize nováček. Dvaatřicetiletý reprezentační obránce by měl na pravém kraji sestavy nahradit i Pavla Kadeřábka, jenž z klubu v létě po deseti letech odešel a zamířil do Sparty. Coufala v Hoffenheimu angažovali poté, co si další pravý bek Valentin Gendrey v přípravě zlomil kotník.
Autor: ČTK
Coufal má za sebou pět let na Ostrovech. Po konci smlouvy ve West Hamu pro něj bylo prioritou v Anglii zůstat, nakonec ale kývl na nabídku z Německa. A to i přesto, že má v Hoffenheimu pouze jednoletou smlouvu.
Autor: Reuters
ROBIN HRANÁČ, HOFFENHEIM. Zajímavý případ. Mladý střední obránce vyletěl v předminulé sezoně v Plzni, na Euru hrál v základní sestavě reprezentace a po turnaji s pompou přestoupil do bundesligy. Po dvou poločasech ho však trenér odstavil, v premiérové sezoně si v Hoffenheimu připsal jen šest startů.
Autor: AP
Logicky přišel i o místo v národním týmu, což by se nyní mohlo změnit. Nebo ne? V přípravě odehrál pětadvacetiletý stoper zhruba polovinu minut, v poháru proti Hanse Rostock (4:0) minulý víkend skoro celý zápas. Zdá se, že od trenéra Christiana Ilzera dostává druhou šanci. Teď je to na něm.
Autor: ČTK
VÁCLAV ČERNÝ, WOLFSBURG. Je pod smlouvou, o víkendu dal coby náhradník gól v úvodním kole DFB Pokalu proti Hemelingenu (9:0) z páté nejvyšší soutěže. Ale jestli v Německu zůstane? Těžko říct. Situaci okolo hbitého křídla údajně sonduje například turecký Besiktas.
Autor: ČTK
Černý hrál bundesligu naposledy v předminulé sezoně. Celý minulý ročník totiž strávil na hostování v Rangers, kde ožil. Ve všech soutěžích nastřílel 18 branek a devětkrát asistoval. „Dělám všechno pro to, abych měl tak dobrý rok, aby se těch dveří mohlo otevřít co nejvíc a dalo se vybírat,“ říkal v březnu. Zatím zůstává hráčem Wolfsburgu, který sezonu pod novým trenérem Paulem Simonisem startuje v sobotu v Heidenheimu.
Autor: Steve Welsh, AP
ALEX KRÁL, UNION BERLÍN. Podobný příklad jako u Černého. Z Německa v minulé sezoně hostoval ve Španělsku, konkrétně v Espaňolu. A před týdnem zasáhl do úvodního soutěžního utkání sezony v dresu Unionu. Proti Güterslohu (5:0) z čtvrté ligy zvládl 22 minut. Přibydou další?
Autor: Reuters
Kudrnatý středopolař zasáhl do všech přípravných utkání svého týmu. V jednom z nich se dokonce Union utkal s Espaňolem, kde Král v minulé sezoně odehrál 37 zápasů. O pevné místo v sestavě přišel až na konci jara, kdy bylo jasné, že se bude vracet do Německa. A dál? Také okolo Krále se údajně motají turecké kluby.
Autor: AP