Jako poslední z top soutěží se rozjíždí bundesliga. Co čekat od šesti Čechů?

  11:00
Na soupiskách jednotlivých týmů jich zatím figuruje šest, ale je otázka, jestli opravdu všichni ve svých klubech zůstanou. Co čekat od českých fotbalistů v německé bundeslize? Dostaneme se k nim. Favoritem celé soutěže je opět Bayern, který se na jaře po roce vrátil na trůn. První trofej kariéry s ním oslavil anglický snajpr Harry Kane. Se spoluhráči ho čeká už v pátek večer otevírací duel s Lipskem (20:30).
Anglický útočník Harry Kane s trofejí pro vítěze německé bundesligy. Český záložník Adam Karabec zahrává rohový kop v dresu Hamburku. Radost Patrika Schicka po gólu v utkání Leverkusenu s Augsburgem. Fotbalisté Leverkusenu slaví gól do sítě Bochumi. Druhý zprava je Patrik Schick. Adam Hložek z Hoffenheimu slaví gól v utkání s Frankfurtem. Adam Hložek slaví gól Hoffenheimu v Mönchengladbachu. Vladimír Coufal v dresu německého Hoffenheimu. Obránce Vladimír Coufal se s rodinou na trávníku loučí s West Hamem. Stoper Hoffenheimu Robin Hranáč (vpravo) v osobním souboji během zápasu s... Český obránce Robin Hranáč v dresu bundesligového Hoffenheimu. Fotbalista Václav Černý v dresu německého Wolfsburgu. Václav Černý z Glasgow Rangers slaví gól.

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Tottenham ve šlágru zdolal City. Arsenal koncertoval, Aston Villa padla

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Večer pak Arsenal porazila nováčka z Leedsu vysoko 5:0. Další ztrátu si připsala...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  20:44

ONLINE: Slavia - Pardubice 1:1, srovnal Holeš, Provod trefuje břevno

Slávističtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vrátit do čela tabulky. Když v utkání 6. kola Chance ligy porazí poslední Pardubice, o bod přeskočí dosud vedoucí Spartu, která druhý den...

23. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  20:42

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli

Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...

23. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:31

Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku

Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.

23. srpna 2025  19:18

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

23. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:01

Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost

Sparťanští fotbalisté nastoupí k dalšímu utkání ani ne sedmdesát hodin poté, co sudí ukončil čtvrteční zápas s lotyšskou Rigou. Po nedělním duelu s Duklou budou mít pauzu zhruba jen dalších...

23. srpna 2025  18:18

Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2. Český útočník Patrik Schick, který v dresu domácích vicemistrů odehrál celý zápas,...

23. srpna 2025  18:08

Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...

23. srpna 2025  15:19

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!

Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...

23. srpna 2025  10:12

Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?

Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...

23. srpna 2025  9:11

