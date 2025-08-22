|
Jako poslední z top soutěží se rozjíždí bundesliga. Co čekat od šesti Čechů?
Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru
Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....
Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela
Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...
Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra
Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....
Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...
Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování
Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...
Tottenham ve šlágru zdolal City. Arsenal koncertoval, Aston Villa padla
Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Večer pak Arsenal porazila nováčka z Leedsu vysoko 5:0. Další ztrátu si připsala...
ONLINE: Slavia - Pardubice 1:1, srovnal Holeš, Provod trefuje břevno
Slávističtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohou vrátit do čela tabulky. Když v utkání 6. kola Chance ligy porazí poslední Pardubice, o bod přeskočí dosud vedoucí Spartu, která druhý den...
Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška
Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...
Teplice - Jablonec 0:1, v úvodu se trefil Jawo, domácí už počtvrté v sezoně prohráli
Tepličtí fotbalisté počtvrté z pěti zápasů prohráli. V 6. kole Chance ligy doma nedokázali proti Jablonci skórovat a podlehli 0:1. Jediný gól utkání dal v úvodu Jawo po akci Aleguého. Jablonec tak...
Výhry pro Opavu i Táborsko, oba nadále ztrácí bod na vedoucí Zbrojovku
Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem.
Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty
Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...
Spartu čeká už jedenáctý soutěžní zápas. Milla potká bývalý klub: Zvláštní příležitost
Sparťanští fotbalisté nastoupí k dalšímu utkání ani ne sedmdesát hodin poté, co sudí ukončil čtvrteční zápas s lotyšskou Rigou. Po nedělním duelu s Duklou budou mít pauzu zhruba jen dalších...
Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč
Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2. Český útočník Patrik Schick, který v dresu domácích vicemistrů odehrál celý zápas,...
Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure
Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...
Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho
V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...
Branka z derby mi rozváže nohy, věří Belgičan Bammens. A teď na Slavii!
Ve fotbalových Pardubicích doufají, že na hrot útoku konečně získali pořádného bombarďáka. Vytáhlý Belgičan Simon Bammens zařídil přesnou hlavičkou remízu 1:1 v nedávném derby proti Hradci Králové a...
Drsná švédská škola, Olomouci návrat do pohárové Evropy zhořkl. Kde musí přidat?
Poděkuje za spolupráci, rozloučí se a prohodí: „Nebojte, Konferenční liga bude také fajn.“ I česko-švédská tlumočnice, která v tiskovém středisku v útrobách švédského stadionu Eleda překládala otázky...