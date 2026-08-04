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Jak se rodil megapřestup. Bývalý kouč o Horníčkovi: Newcastle? Volali mu na ryby

Jiří Čihák
  16:13

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Martin Shejbal vedl Lukáše Horníčka v mládežnickém věku v Pardubicích. | foto: Archiv Martina Shejbala

Víckrát zdůrazní, že si nechce připisovat žádné zásluhy. Ale kdo jiný by měl o přestupu Lukáše Horníčka do anglického Newcastlu povyprávět než Martin Shejbal, někdejší manažer a trenér brankářů v Pardubicích, který blonďatého gólmana zná skoro od první třídy?

V Česku ho cepoval a v posledních letech pak na dálku podrobně sledoval jeho další kroky. Na cestě za snovým přestup do Anglie byl jedním z jeho klíčových průvodců.

„Dnes už jsem pracující člověk mimo fotbal. Mám jen pár svých brankářů, které trénuju, abych se taky trochu hýbal a moc netloustl,“ usměje se dvaapadesátiletý Shejbal. „Velký fotbal teď sleduju spíš zpovzdálí, ale v posledních dnech jsme všichni okolo Lukáše samozřejmě napjatě čekali, co bude. A dopadlo nejlépe, jak mohlo.“

Přestup za bezmála tři čtvrtě miliardy korun. A z Horníčka se ve čtyřiadvaceti letech stal třetí nejdražší český fotbalista historie.

„Když jsem s ním ale po podpisu smlouvy mluvil, připadalo mi, jako by nikam nepřestoupil a nic se nestalo. Typický Lukáš. Hlavně, aby měl s sebou svoje rybářské pruty. To je teď jeho velká vášeň,“ rozchechtá se.

Pro mě jako bývalého trenéra je na něm sexy ještě jedna věc. Pořád je mu teprve čtyřiadvacet let a vidím u něj obrovský prostor pro zlepšení.

Martin Shejbal

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