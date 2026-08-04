Jak se rodil megapřestup. Bývalý kouč o Horníčkovi: Newcastle? Volali mu na ryby

V Česku ho cepoval a v posledních letech pak na dálku podrobně sledoval jeho další kroky. Na cestě za snovým přestup do Anglie byl jedním z jeho klíčových průvodců.
„Dnes už jsem pracující člověk mimo fotbal. Mám jen pár svých brankářů, které trénuju, abych se taky trochu hýbal a moc netloustl,“ usměje se dvaapadesátiletý Shejbal. „Velký fotbal teď sleduju spíš zpovzdálí, ale v posledních dnech jsme všichni okolo Lukáše samozřejmě napjatě čekali, co bude. A dopadlo nejlépe, jak mohlo.“
Přestup za bezmála tři čtvrtě miliardy korun. A z Horníčka se ve čtyřiadvaceti letech stal třetí nejdražší český fotbalista historie.
„Když jsem s ním ale po podpisu smlouvy mluvil, připadalo mi, jako by nikam nepřestoupil a nic se nestalo. Typický Lukáš. Hlavně, aby měl s sebou svoje rybářské pruty. To je teď jeho velká vášeň,“ rozchechtá se.
Pro mě jako bývalého trenéra je na něm sexy ještě jedna věc. Pořád je mu teprve čtyřiadvacet let a vidím u něj obrovský prostor pro zlepšení.